Alessandro D’Amico, 2 anni fa il rene donato a sua sorella: “Quando ricordo perché l’ho fatto, sorrido”

Classe 1989, nato ad Ischia, Alessandro D’Amico è balzato agli onori del tubo catodico nel 2017, quando corteggiò Alex Migliorini nel corso della 2a e ultima edizione del trono gay di Uomini e Donne. Alla fine Migliorini, che ha da poco divorziato, scelse proprio Alessandro, per quanto la loro storia d’amore sia poi naufragata una volta conclusa la trasmissione di Canale 5.

Due anni fa D’Amico ha commosso l’Italia donando il proprio rene a sua sorella Federica. Nella giornata di ieri, per ricordare quanto avvenuto nel 2021, Alessandro ha pubblicato alcune immagini dell’intervento, sul letto d’ospedale, seguite dal lento recupero fisico, fino ad arrivare ai sorrisi e ai ritrovati muscoli di oggi.

“Non riesco a credere che sono passati già 2 anni da quando ho donato il mio rene a mia sorella“, ha commentato D’Amico. “È stato piuttosto impegnativo cercare di abbracciare nuove abitudini come cibo, bevande e palestra. E durante tutto questo tempo, quando mi sentivo un po’ giù perché facevo fatica a tornare in forma, mi ricordo perché ho fatto tutto questo e compare subito un sorriso sul mio viso. Non importa che aspetto hai, sii il lato migliore di te stesso, sii una brava persona e sogna sempre in grande!”.

Parole che hanno raccolto un fiume di like e commenti, compresi quelli di Ferzan Ozpetek e Gabriele Rossi, che hanno pubblicamente applaudito Alessandro, oggi residente a Barcellona.

Due anni fa D’Amico raccontò la propria storia a Silvia Toffanin, dallo studio di Verissimo, parlando così a sua sorella: “Donarti parte di me non solo ti ha permesso di sognare ancora e viverti la tua famiglia e i tuoi figli, ma ha dato a me la possibilità di rinascere, di riscattarmi da una promessa fatta a nostra madre e permettermi di essere un uomo ancora più forte, sensibile e coraggioso!”.

