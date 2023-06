Alessio Pozzi torna sul caso Dolce e Gabbana? Non li nomina nella nuova story Instagram

0:00 Ascolta l'articolo

Il top model Alessio Pozzi sembra precisare qualcosa con un’azienda, ma senza mai fare nomi. Non è chiaro se si riferisca al litigio con Dolce & Gabbana di ieri, ma il modello parla comunque di una rottura insanabile e che egli non lavorerà più con l’azienda di cui questa volta non fa il nome.

Alessio Pozzi ha 29 anni, uno dei più quotati modelli al mondo degli ultimi anni, nominato due volte modello dell’anno dalla bibbia del modeling mondiale, models.com, che lo ascrive oggi nella classifica Icons, ovvero quella dei più pagati al mondo, ieri si era lasciato andare postando nelle sue story Instagram uno sfogo, a tratti violento, contro la casa di moda milanese, specificando che l’oggetto della sua rabbia erano Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Il post di Pozzi aveva destato stupore, soprattutto nella frase “Mi auguro che quelle gambe già mezze rotte che vi tengono ancora in piedi possano presto spezzarsi e farvi crollare“. Pozzi aveva spiegato di essere stato trattato senza rispetto, senza specificare l’accaduto. Dolce & Gabbana aveva poi spiegato che in effetti al ragazzo era capitato di attendere moltissimo tempo per il casting, e che poi non era stato scelto, lasciando intendere che, sebbene spiacevole, l’episodio poteva essere ascrivibile ai normali rischi del mestiere di modello.

Oggi Alessio Pozzi, dopo aver cancellato la precedente storia, scrive un messaggio, senza mai nominare Dolce & Gabbana, dunque – sebbene l’associazione logica indurrebbe a pensarlo – bisogna chiarire che il Pozzi nella nuova storia non nomina l’azienda di Stefano Gabbana e Domenico Dolce.

Scusandosi per il tono usato nella storia del giorno prima, Alessio conferma che comunque è arrabbiato e spiega che il rispetto va preteso. Non dice mai, nella nuova storia, che sta parlando di Dolce & Gabbana. Aggiunge inoltre una smentita rispetto agli articoli apparsi sul web, senza tuttavia precisare come secondo lui sarebbero andare le cose. Scrive infatti:

Riformulo definitivamente quanto precedentemente scritto. Sentito di non essere stato chiaro a pieno su ciò che intendevo trasmettere.

Confermo che la vicenda avvenuta nel mio ambito lavorativo si è risolta con un chiarimento pacifico con chi di dovere. Ciò non significa che io non dia più peso a quanto mi è capitato. Come già detto, la mia disponibilità nei confronti di questa casa di moda si interrompe. Ho chiuso e non intendo lavorarci mai più! Le scuse che intendo porgere pubblicamente riguardano invece soltanto la modalità con cui ho esposto il mio pensiero nel primo post, che ho infatti scelto di rimuovere in un secondo momento in quanto non rappresentava il modo in cui generalmente reagisco alle cose. Il mio messaggio è stato lanciato unicamente a far comprendere l’importanza del rispetto per la persona, che deve sempre essere preteso!

Preciso anche che gli articoli sul web che parlano di quanto successo non corrispondono al reale svolgimento dei fatti. Questa sarà l’ultima parentesi aperta a riguardo di questo episodio. Non intendo rilasciare nessun’altra informazione in merito.

Qui di seguito la story postata oggi da Alessio Pozzi

Questa la story che Alessio Pozzi ha postato ieri e poi eliminato

