Il top model Alessio Pozzi attacca Dolce e Gabbana “Imparate il rispetto”

Nessuno sa cosa sia successo, ma è già una notizia lo sfogo rivolto contro Dolce e Gabbana dal top model Alessio Pozzi che ha postato su Instagram un messaggio carico di rabbia verso i due stilisti.

Pozzi fa riferimento a un episodio di oggi, nel quale sarebbe stato trattato non bene dall’azienda, o forse dagli stilisti in persona. Il messaggio presenta anche un infelice e violento auspicio verso Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a cui il modello augura “si spezzino le gambe”. Pozzi parla di “mancanza di rispetto” e “umiliazione”.

“Mi auguro che quelle gambe già mezze rotte che vi tengono ancora in piedi possano presto spezzarsi e farvi crollare. Dopo l’ennesima esperienza nella vostra sede a Milano mi avete ridato la conferma di essere il peggio con cui una persona si possa interfacciare nel mondo della moda. Io con voi ho chiuso!! E non ho timore a far sapere che siete degli incompetenti ve l’ho già detto in faccia ma è un pensiero che merita di essere condiviso anche qui. Imparate il rispetto. Se i mei colleghi accettano di farsi umiliare buon per voi. Con me non funziona. Se c’era una possibilità di tornare a lavorare insieme, dopo oggi sono certo che non voglio più avere nulla a che fare con una casa di moda come la vostra per il resto della mia carriera. Imparate il rispetto!”

Alessio Pozzi iniziò la sua carriera proprio con Dolce & Gabbana circa dieci anni fa. Classe 1995, originario di Capriolo (BS), Alessio viene definito da chi lo conosce un ragazzo mite, timido. I suoi tratti tipicamente mediterranei e il suo corpo scultoreo l”hanno reso uno dei più quotati e famosi fashion model italiani di sempre. Ha lavorato numerose volte con Dolce & Gabbana per campagne pubblicitarie, così come con Calvin Klein, Moschino, H&M, Givenchy, Jeremy Scott, Versace e Giorgio Armani (e molti altri brand). Per Armani Alessio Pozzi è recentemente è diventato volto di punta per il brand Emporio Armani.

Ad ora non sono giunte precisazioni sull’accaduto, né Dolce & Gabbana ha per ora replicato o commentato. Gay.it ha cercato di contattare Alessio Pozzi al telefono, senza esito. Gay.it ha sentito l’ufficio stampa di Dolce & Gabbana che per ora non ha commentato quanto accaduto.

Aggiornamento ore 21,03

Gay.it è riuscita a sentire ufficio stampa di Dolce & Gabbana che ha spiegato che l’inconveniente capitato oggi è il seguente: Alessio Pozzi era stato convocato e ha dovuto attendere molto, e poi non è stato scelto dagli stilisti.

L’ufficio stampa Dolce & Gabbana conferma che Alessio Pozzi e gli stilisti non si sono visti di persona.

