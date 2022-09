And Just Like That 2, sceneggiatura pronta per la nuova stagione

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Quando uscirà la 2a stagione di And Just Like That? Domanda legittima, nel caso in cui siate fan di Sex and the City, con la release HBO Max slittata direttamente al 2023. Se le riprese della prima stagione si erano tenute in estate, quelle della seconda diverranno probabilmente realtà in inverno.

Sarah Jessica Parker ha infatti rivelato che una prima sceneggiatura è finalmente pronta. Su Instagram la produttrice nonché protagonista della serie ha spoilerato l’immagine di copertina dello script della 1a puntata della 2a stagione. “Tanto così. Per adesso”, ha scritto la leggendaria Carrie televisiva, facendo immaginare un ciak sempre più imminente.

Cancellata definitivamente l’ipotesi Kim Cattrall, che mai più tornerà ad indossare fisicamente gli abiti di Samantha Jones (il suo personaggio continuerà a messaggiare con Carrie via telefono e nient’altro), nella nuova stagione dello spin-off/sequel ritroveremo John Corbett, indimenticato Aidan Shaw, ex fidanzato di Bradshaw nel corso della terza e quarta stagione di “Sex And The City”, per un totale di 22 episodi, per poi farsi vedere anche nel criticatissimo Sex and the City 2. Maggior spazio avrà inoltre Che Diaz, con il personaggio non-binario che ha fatto perdere la testa a Miranda Hobbes.

Sarà ora fondamentale capire quando And Just Like That potrà andare in onda, se in primavera o direttamente il prossimo autunno, con riprese da spalmare tra novembre 2022 e agosto 2023. Nel dubbio, habemus script.

© Riproduzione Riservata