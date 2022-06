And Just Like That 2, Che Diaz avrà molto più spazio nella nuova stagione

2 min. di lettura

Certificata l’assenza di Kim Cattrall/Samantha Jones, la 2a stagione di And Just Like That è in fase di produzione, con il via alle riprese che dovrebbe riprendere forma in estate, a New York, con Kristin Davis, Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon ancora una volta protagoniste assolute. Ma al loro fianco avrà sempre più spazio Che Diaz, personaggio non binario introdotto nel corso della prima stagione interpretato da Sara Ramírez.

A darne notizia Michael Patrick King, produttore, regista nonché showrunner della serie HBO Max. D’altronde Che Diaz ha diviso i fan di Sex and the City, in quanto nuova fiamma di Miranda Hobbes, pronta a divorziare da Steve pur di abbracciare il proprio reale io. Ma in tanti hanno sottolineato come questa relazione non sia andata abbastanza in profondità, a tal punto da giustificare una simile svolta sentimentale. Ebbene via Variety Michael Patrick King ha ora annunciato che nella seconda stagione ci sarà ampio spazio per Miranda e Che.

“Voglio mostrare la Che Diaz che molti non hanno visto, per qualsiasi motivo, perché accecati, per paura di farlo. Voglio mostrare più Che piuttosto che meno Che”. King ha riconosciuto il suo essere un “personaggio polarizzante“, suscitando così opinioni contrastanti tra gli spettatori per la sua personalità sfacciata. Ramírez, che è persona non binaria anche nella vita reale, ha sottolineato come proprio questo lato “complicato e disordinato” di Che sia una delle cose che preferisce del suo personaggio.

“Questo è un grande promemoria sul fatto che anche quando non ci piace qualcuno nella nostra comunità, merita comunque amore, sicurezza e gioia, come tutti gli altri”. Ramírez ha notato come il “conflitto” portato da Che nello show sia a tutti gli effetti “ciò che mantiene la storia in movimento“. King ha elogiato Sara Ramírez , definendo “cruciale” la sua presenza nei panni di Che Diaz. Il rapporto con Miranda Hobbes, interpretata dalla strepitosa Cynthia Nixon, sarà quindi centrale all’interno della nuova stagione, senza dimenticare il presunto nuovo flirt di Carrie, concesso al pubblico sul finire dell’ultimissima puntata.

HBO Max non ha ancora annunciato una data d’uscita di And Just Like That 2, ma la nuova stagione potrebbe arrivare in streaming entro fine 2022.

