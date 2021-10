Andrea Nicole e Ciprian, scatta il primo bacio a Uomini e Donne: “Sono in imbarazzo” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Dopo settimane di corteggiamento, Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno ceduto al primo bacio. Ma a telecamere spente. La prima tronista dichiaratamente transgender di Uomini e donne e il suo principale corteggiatore ne hanno apertamente parlato in studio, durante la puntata pomeridiana di ieri, esplicitando le sensazioni vissute.

“Mi imbarazza tanto, perché non sono abituata a mostrare questo lato di me“, ha confessato Andrea al cospetto di Maria De Filippi, per poi cedere la parola a Ciprian . “È stato veramente bello perché è stato sentito, perché non me l’aspettavo che avresti spento le telecamere e perché ho sentito da parte mia la passione. Anche se penso che tu ti sia trattenuta“. Ed è qui che Andrea ha smentito Attim: “Io? Ammazza che coraggio. No, non avrei chiesto di spegnere le telecamere“.

“È stato un bacio dolce, però, tanto“, ha concluso Ciprian, che ha così riportato il suo corteggiamento al centro dell’interesse di Andrea, nelle ultime due settimane impegnata a conoscere anche Alessandro e Gabrio, non a caso rimasto spiazzato dall’uscita con bacio a sorpresa: “Ti ho pensato molto in questi giorni e mi sono reso conto di essere abbastanza vulnerabile. Mi sono andate via le parole, mi sento l’ultimo dei tre“, ha amaramente rivelato il corteggiatore, mentre Gianni Sperti, opinionista, ha fatto emergere dubbi sulla veridicità di quanto raccontato da Andrea e Ciprian: “Perché a telecamere spente? Nicole puoi spiegare la dinamica del bacio?”. Prossima volta, un bacio a reti unificate.