 Made in China is cool, tutto è contaminato: intervista al designer Andrea Pompilio - Gay.it

Dopo aver studiato fashion design all’Istituto d’Arte di Pesaro, si trasferisce a Milano per un Master alla scuola di Moda Marangoni. Negli anni successivi, ha collaborato con marchi di lusso come Prada a Milano, Calvin Klein a New York e Yves Saint Laurent a Parigi e ha avuto la possibilità di viaggiare per il mondo facendo ciò che ama di più: disegnare.

Nel gennaio 2010, Andrea ha lanciato il proprio marchio eponimo ANDREA POMPILIO, con la prima collezione per l’AW2010 e con il quale ha partecipato a diverse edizioni di Pitti Immagine Uomo come special guest. Successivamente si aggiudica il premio “Who’s on Next” nell’edizione 2011, quando ancora aveva senso e il vincitore vinceva per davvero.

Il 2013 marca un’importante svolta per Andrea Pompilio. Inizia la collaborazione con il marchio sportswear giapponese Onitsuka Tiger per una capsule-collection che comprende sneakers, abbigliamento e accessori e più tardi, nello stesso anno, Andrea viene invitato da Giorgio Armani a portare sulla passerella all’Armani Teatro la collezione SS14, per il suo debutto alla Settimana della Moda di Milano. Non molto tempo dopo, il gruppo Canali lo nomina direttore creativo.

Lo stile di Andrea Pompilio è ironico, contemporaneo e internazionale, così come la sua anima. Andrea ama giocare con linee, motivi e colori antitetici solo per combinarli con la sapienza sartoriale, creando un prodotto Made in Italy dal gusto internazionale. Oggi è direttore creativo, oltre che socio, del brand italo-cinese APN73, acronimo di A PERSONAL NOTE 73, marchio che gioca sull’omofonia delle iniziali del nome di Andrea Pompilio. A PERSONAL NOTE 73, infatti, vuole ripercorrere il suo percorso creativo e rappresenta una sorta di “diario personale” delle esperienze interculturali del designer, a partire dal suo anno di nascita, il 1973.

L’estetica di APN73 fonde culture diversificate, street fashion e referenze artistiche, per reinterpretare il classico in modo giocoso e riproporlo con un twist contemporary, con il brand label “Warning: this garment is designed in Italy and carefully manufactured in China, because made in China is cool”. Con un urban design moderno che combina eleganza, finezza e pragmatismo, il brand lega workwear e military-wear con la tradizione sartoriale italiana, con colori contrastanti, il design interpreta un’estetica delicata per creare uno street style di alta gamma. Durante la Milano Fashion Week, o di quel che ne resta, ho scambiato due chiacchiere con Andrea, e questo è ciò che ci siamo detti.

Non conoscerti è impossibile, ma mettiamo in caso non ti conosca nessuno: come descriveresti la tua estetica?