Anna Lou, la figlia di Asia Argento e Morgan fa coming out: “Vivo con la mia ragazza”

Oggi 21enne, Anna Lou Castoldi è figlia di Asia Argento e Morgan, nipote di Dario e Daria Nicolodi. Intervistata da FanPage, Anna Lou ha fatto coming out, rivelando di essere felicemente fidanzata con una ragazza, Dora.

Vista nel ruolo di attrice nella serie Netflix Baby, la 21enne vive la popolarità della propria famiglia lontana dai riflettori, insieme all’amata.

“Vivo con la mia ragazza Dora e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo”. “Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto“.

Una storia d’amore reale, concreta, quella vissuta da Anna Lou e la sua Dora, spaventate da un’Italia che parrebbe guardare al passato, sul fronte dei diritti, tanto dall’ipotizzare l’addio al Bel Paese.

“Abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”. “Sono in Portogallo e l’energia che ho sentito qui da noi non si sente. Persino da parte delle forze dell’ordine. Non ho mai avuto la benché minima struttura mentale sulle discriminazioni. Quando a scuola insegnavano che esistevano persone che discriminavano per il colore della pelle, io pensavo stessero scherzando. Poi crescendo l’ho riscontrato e anche in Italia è molto presente e tristissimo come atteggiamento”. “Sono molto legata a Roma, mi sono sempre trovata bene e ci sono affezionata, ma altrove potremmo trovarci meglio. Non so se è il Vaticano o altro, ma per la storia che abbiamo avuto dovremmo essere tra i popoli più evoluti sotto tutti i punti di vista. Invece, purtroppo, c’è tantissima ignoranza che porta all’odio. Se stessimo meglio con noi stessi le cose cambierebbero“.