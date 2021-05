L’Arcivescovo Boccardo durante l’omelia: “Il DDL Zan introduce un reato di opinione”

2 minuti di lettura

68enne arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo ha ieri tuonato contro il DDL Zan nel corso di un’omelia per la Solennità di Pentecoste in cui si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. Il tutto nella Cattedrale di Spoleto.

«Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costituiscono una violazione di questa dignità che, in quanto tale, deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese permette di affermare che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio e la chiesa ha il compito di unire le genti, di qualsiasi razza ed etnia».

Il solito mantra della destra, che per mesi ha parlato di ‘legge inutile’ perché ‘già esistente’, per poi presentare un suo DDL con l’unica intenzione di affossare quello già approvato alla Camera. Capo dei vescovi dell’Umbria, Boccardo si è detto preoccupato dal DDL Zan, perché a suo dire “pretende di reagire ai reati di omotransfobia introducendo una norma che cancellerebbe il dualismo uomo-donna a vantaggio di un’auto percezione individuale per la quale non verrebbe neppure richiesta una forma di stabilità”. “Una manovra che appare non solo e non tanto concretizzare una più che legittima volontà di combattere ogni forma di violenza e di discriminazione, ma anche e soprattutto un tentativo di equiparare con altre esperienze affettive – attraverso un colpo di mano (anzi, di legge) – ciò che si fonda sulla complementarietà tra maschio e femmina”. “La distinzione fra uomo e donna esiste, e sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma significherebbe introdurre un reato di opinione“.

Falsità abbondantemente smentite che rilanciano l’azione dei vescovi italiani contrari al DDL Zan, e a qualsivoglia diritto LGBT possibile ed immaginabile, ricevendo il puntuale applauso di Simone Pillon e di chi nel weekend ha partecipato alla “marcia per la vita” sui fori imperiali di Roma.