Ariete, parlano i fan della giovane cantante romana de L’ultima notte

Ariete ha solo diciannove anni ma ha già un grande talento per la musica che coltiva sin da piccola. La cantante romana, originaria di Anzio, ha partecipato nel 2019 a XFactor e, anche se la sua avventura nel programma si è interrotta abbastanza presto, così non è stato per la sua carriera.

Il suo vero nome è Arianna Del Ghiaccio, ma ha scelto il nome d’arte Ariete perché è il suo segno zodiacale: testardo proprio come lei, dice. Il primo singolo, Quel bar, è uscito nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, e ha raccolto un bel successo. Poi L’ultima notte, il brano utilizzato in una pubblicità estiva che l’ha avvicinata anche al pubblico più mainstream.

Ariete è apertamente bisessuale, e anche nelle sue canzoni non ha paura di usare pronomi femminili. Canta la gioventù che conosce, quella delle nuove generazioni che riescono a vivere la loro sessualità anche in modo diverso rispetto a qualche anno fa, e non ha paura di raccontare la verità, su quello che prova e ciò che la circonda. Per questo in poco tempo, e nonostante i tanti eventi annullati per il Covid, ha raccolto un seguito di fan non indifferente. Per lo più ragazzə altrettanto giovani che si identificano nei suoi testi e nella sua musica.

A proposito di fan, abbiamo chiesto a qualcunə di loro – tramite Instagram – di parlarci di Ariete, della sua musica e del loro rapporto con questo Bedroom Pop (come è stato a più riprese definito) che ha stregato tuttə. Ecco cosa ci hanno raccontato.

@ariannasthought:

La seguo fin dall’inizio, da XFactor, poi man mano ho iniziato ad appassionarmi alla sua musica. Anche mia cugina la adora e ha fatto una cover di Quel bar a cui Ariete ha risposto. Mi sono legata a lei anche come persona e ho persino aperto una fanpage su Instagram. La sua musica per me è tutto, non sono mai riuscita a trovare qualcuno che mi capisse così bene. Mi fa sentire viva. Adoro ascoltarla perché ogni canzoni mi trasmette emozioni uniche e mi ricorda un preciso momento della mia vita. Se potessi (e spero di riuscirci) incontrarla le direi davvero grazie, sembra scontato ma per me è tutto. È una persona che merita, è così semplice ma così speciale. Le voglio davvero bene, è diventata come una sorella.

@morena_soria_:

L’ho conosciuta per caso, stavo girando su YouTube e mi è uscito il video di Quel bar e mi sono innamorata di quella canzone. Così ho iniziato ad ascoltarla. Mi piace perché mi rispecchio molto in quello che dice. Sono stata ad un suo concerto e mi è passata davanti ma non sono riuscita a dirle niente, ero troppo agitata. Però se avessi la possibilità di incontrarla le direi che mi ha fatta sentire meglio in un momento difficile, le direi un grande grazie.

@alecrispano:

Ho scoperto la sua musica quando mi è apparsa per caso su Instagram e da lì ho iniziato a seguirla. Sicuramente è stata una delle scoperte più belle del lockdown. Credo sia una delle poche cantanti italiane ad essere la voce dei giovani, molti ragazzi si rivedono nei suoi testi che sono quasi inni generazionali ed è bello sapere che non sei sola e che molte persone provano le tue stesse emozioni o vivono situazioni simili alle tue. Ho avuto la possibilità di incontrarla e di passare del tempo con lei, è sicuramente una persona bellissima e genuina. Ora, se la incontrassi di nuovo, le direi che sono davvero felice per lei e orgogliosa di ciò che sta costruendo con le sue mani.

@giovanniberetta_:

La mia fidanzata è molto amante di Ariete e me l’ha fatta ascoltare un sacco di volte. La sua musica mi fa bene nei momenti tristi e mi fa pensare molto. Me la sono presa a cuore ed è diventata una mia fonte di ispirazione che mi aiuta molto nei momenti tristi. I testi delle canzoni mi trasportano in un’altra realtà e non mi fanno più pensare ai miei problemi.

@yktvxmary:

Inizialmente non conoscevo Ariete e la definivo una cantante abbastanza scontata come molti, però poi vedendo la storia di una ragazza su Instagram ho sentito Quel bar e me ne sono innamorata. Da quel momento ho capito veramente il suo talento. Ascoltando le sue canzoni mi sento meglio, non mi sento più sola come prima. Per me la sua musica è tutto, ogni mattina mentre mi preparo ascolto qualche sua canzone e lo stesso anche la sera. Si vede che ci mette il cuore in ogni cosa che fa e sono così fiera di lei che da così poco è riuscita a fare così tanto. Ultimamente ci sono tanti cantanti emergenti, e alcuni di loro hanno anche talento ma a parer mio Ariete li batte tutti. Chi definisce le sue canzoni “tristi” o “noiose” secondo me non le ascolta con la dovuta attenzione. Nelle cose che fa ci mette tutta se stessa e per la sua età la definisco una ragazza davvero molto matura. Non vedo l’ora di vederla e cantare a squarciagola tutte le sue canzoni.

@isabelleofficial_:

Ho sentito parlare di Ariete attraverso TikTok e mi sono fin da subito appassionata alla sue canzoni. Sono diventate una specie di sfogo, nelle quali mi sento realmente carta come in pochi altri casi, come se stesse parlando più di me che di sé stessa. Mi ci rispecchio molto. Vorrei tanto esprimerle tutto il mio supporto, perché se ha passato così tanto come dice nelle sue canzoni vuol dire che ha sofferto molto, e mi sembra giusto che lo senta da parte delle persone che aiuta con la sua musica.

