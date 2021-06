Algida, lo spot del Cornetto con ragazze nere e lesbiche scatena polemiche – VIDEO

2 minuti di lettura

Può al giorno d’oggi scatenare indignazione una pubblicità televisiva in cui, per un frammento di secondo, si vedono due ragazze chiacchierare su una panchina? Stando al tweet di un utente di Twitter, purtroppo virale nelle ultime ore, sì. Ha raggiunto le tendenze del social la critica in una manciata di caratteri di una “cinguettatrice”, particolarmente irritata per lo spot del Cornetto Algida del 2021.

A fare da colonna sonora della pubblicità è Ariete, artista dichiaratamente appartenente alla comunità LGBTQ+, che accompagna alcune tipiche scene da campagna promozionale di un gelato sulle note de L’Ultima Notte, il suo ultimo singolo. Nel filmato, con protagonista l’attore Christian Roberto, si vede all’inizio una coppia di ragazzi formata da un ragazzo di pelle bianca e una ragazza di pelle nera che si scambiano languidi sguardi. Qualche istante dopo, l’attenzione della telecamera è per quelle che all’apparenza sembrano due ragazze, sedute su una panchina. Una tiene la testa sulle gambe dell’altra, in un atteggiamento di tenera intimità. Insomma, momenti di vita normale, aggettivo che bisogna rivendicare con orgoglio, perché non rappresentano nulla di anomalo o distante dalla consuetudine, specialmente della Generazione Z.

"Algida":

Per questo tweet di @Signorasinasce pic.twitter.com/xACoaezUoF — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) 17 giugno 2021

Si tratta inoltre di frammenti di secondo, il regista non indugia sui particolari, lo spirito che prevale è quello della leggerezza estiva, che contraddistingue gli spot pubblicitari realizzati per la stagione più calda dell’anno. “E adesso anche Algida, la pubblicità del Cornetto, ha la rappresentanza cioccolato e adolescenti dello stesso sesso che si scambiano tenerezze sulla panchina. Chiuso anche con Algida, ok”, il commento perentorio della signora, che per evitare di controbattere a chi ha tentato di opporsi al messaggio assai controverso ha reso privato il profilo di Twitter, su cui campeggia un’immagine di copertina con un virgolettato di Matteo Salvini.

Parafrasando il nickname della donna, un utente ha scritto, mettendo un punto alla polemica: