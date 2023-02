Ariete e i suoi outfit: ecco perché la cantante non si separa mai dai suoi cappelli bucket

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Vi siete mai chiesti come mai Ariete indossa sempre un cappello? Tanti si sono stupiti a vederla la prima sera di Sanremo 2023 salire sul palco senza il cappellino che accompagna ogni sua giornata. Un pezzo d’abbigliamento che ormai fa parte del suo outfit quotidiano e, come lei stessa ha affermato, non potrebbe più farne a meno, perché si sente strana senza.

Il motivo per cui non si separa mai dai suoi cappelli – che affiancano l’altra grande passione per le sneakers – è molto dolce e ha a che fare con sua nonna e con la sua prima fidanzata. Ariete lo ha raccontato in un’intervista a Deejay Chiama Italia spiegando che i suoi capelli erano sempre molto corti e fragili perché sua nonna le tirava i capelli e le faceva sempre la coda dopo i trattamenti per la prevenzione dei pidocchi. Poi è arrivata Giulia:

«Avevo 12/13 anni. Poi ho conosciuto una delle mie ex storiche, Giulia, e lei mi ha detto “Ma lo sai che secondo me dovresti avere questo cappello che ho comprato per me, ma secondo me starebbe meglio a te?”. Era un bucket, quello da pescatore. Non me lo sono più tolto. Il cappello fa parte dell’outfit, senza mi manca proprio qualcosa»

Ormai i suoi cappelli bucket sono leggenda e sicuramente li rivedremo anche nuovamente sul palco nel tour previsto a ottobre: tre date a Napoli, Roma e Milano dove, ha promesso, ascolteremo anche nuova musica. Prontə?

