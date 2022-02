Arriva Rainbow Pets: i cuccioli di Immanuel Casto

2 minuti di lettura

Dopo il celebre Squillo, prossimo alla settima ristampa, Immanuel Casto torna con un nuovo imprevedibile gioco da tavolo: Rainbow Pets.

Se Squillo era ispirato dalla “dura legge della strada“, Rainbow Pets è un gioco di “coccole e adozioni“, dichiaratamente frutto dell’ideologia gender e della lobby gay, che tra l’altro manco esistono: “Altrimenti dovrei essere io il primo a beneficiarne” specifica Casto.

Nato con un crowfunding su Kickstarter e finanziato nel giro di 12 ore, è un “pucciosissimo gioco” dove 2-6 giocatori dovranno accaparrarsi, attraverso bluff o mosse strategiche, i cuccioli più adorabili dell’arcobaleno, 53 tenere bestiole create in collaborazione al game designer Dario Massa e l’illustratore Marco Albiero (penna dietro saghe come Sailor Moon, Holly e Benji, o I Cavalieri dello Zodiaco).

Il gioco nasce dal desiderio di Casto nel realizzare una realtà coloratissima, che senza temere l’eccesso di saccarosio gioca e ironizza sul tema dell’adozione. “Per questo è stato pensato per un pubblico adulto” spiega Casto a Wired Italia: “Non perché ci sia qualcosa di inappropriato, per carità. Ma perché è un gioco molto autoironico, che crediamo possa essere apprezzato di più da una certa età in poi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Immanuel Casto (@immanuelcasto)

Difatti, sotto la patina innocente, il gioco in piena tradizione Immanuel Casto, abbonda in (manco troppo velati) giochi di parole: Pecorina, Porcellina, Culibrì, Pegasello, Procetto, Cerbottano, o Caracallino (preferito di Casto) sono solo alcuni dei nomi dei cuccioli rainbow. Attraverso mosse simultanee, i giocatori potranno contendersi il cucciolo più conteso (come Unicornio) o i piccoli reietti abbandonati da chiunque (vedi il povero Suri Suri).

Ci saranno anche sette personaggi a scelta tra cui La Gattara, Il Vegano, L’Antispecista, L’Attivista, o la Veterinaria.

Ruolo d’onore per cani e gatti, che avranno bene 6 carte, e ogni sostenitore al progetto potrà vincere come ricompensa la possibilità di far diventare i propri animali domestici parte del mondo arcobaleno.

Il gioco sarà disponibile dal 15 Aprile, in vista del Comic Con di Napoli (tra il 22 e il 25 Aprile), dove verrà presentato in esclusiva.

