Amici 19, tutto quello che c’è da sapere sulla finalissima

Ballerini:

Nicolai, 24 anni, ballerino classico.

Nato in Ucraina, cresce in Argentina dove la famiglia si trasferisce in cerca di fortuna quando lui è piccolissimo. Piccolo calciatore di talento, inizia a ballare per caso a 11 anni per caso, perché una vicina di casa danzatrice riconosce in lui una predisposizione fisica per il balletto. Nicolai, senza aver mai preso una lezione di danza, supera le selezioni per la prestigiosa Scuola del Teatro Colon a Buenos Aires. Dopo il diploma entra nel corpo di ballo del Teatro Colon ma lascia l’Argentina per esibirsi su palcoscenici importanti di grandi teatri diventando ballerino del National Ballet of Ukraine ed ha lavorato con il San Francisco Ballet.

Pur essendo una promessa nella danza, per sua stessa ammissione Nicolai dice di non aver dato abbastanza valore e rispetto al suo talento negli ultimi anni e afferma che l’esperienza ad “Amici” gli ha fatto ritrovare la concentrazione e l’amore per lo studio quotidiano e la disciplina nella danza.

Javier, 22 anni, ballerino classico.

Nato all’Avana, inizia a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba per scelta della madre, appassionata di danza. Dopo il diploma alla Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, oltre alla danza classica ha approfondito lo studio della danza contemporanea con il grande ballerino Carlos Acosta. Prima di entrare ad “Amici” é stato per un breve periodo a Stoccolma per il balletto del Royal Swedish Ballet.