Giocatore di hockey rinuncia a diventare professionista pur di fare coming out

Alla fine ho iniziato a odiare il modo in cui mi sentivo, e ho pensato che forse c’era qualcosa che potevo fare al riguardo”, ricorda Fredell, che ha così iniziato a praticare l’autolesionismo fisico. “È stato meglio così. Era una specie di dolore che capivo. Un dolore virile. Mi presentavo a scuola con i lividi in faccia e dicevo che era colpa dell’hockey. La svolta è arrivata quando ho avuto la possibilità di andare in California, per giocare a hockey in una squadra d’élite di Los Angeles. Ho capito che questo poteva essere il mio nuovo inizio, e se non avesse funzionato, mi sarei semplicemente suicidato.

Fortunatamente, sebbene stesse ancora lottando con sè stesso, le cose sono leggermente migliorate una volta in California, ma è stato davvero “un singolo evento che mi ha salvato la vita”, ricorda Benjamin. Un amico aveva infatti tentato il suicidio. Un evento che è suonato come un campanello d’allarme nella sua testa. Poco dopo, Fredell ha lasciato la squadra, è tornato a casa, ha iniziato la terapia e ha lentamente iniziato a fare coming out. Prima con gli amici, poi in famiglia.