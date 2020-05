Cecenia, Ramzan Kadyrov ricoverato per Coronavirus?

Attuale presidente della Repubblica Cecena, Ramzan Kadyrov sarebbe ricoverato a Mosca, in ospedale, con sintomi del coronavirus. Lo riportano due agenzie di stampa russe, RIA Novosti e Tass, oltre al sito Baza, secondo cui Kadyrov avrebbe sviluppato i sintomi di un’infezione respiratoria diversi giorni fa. Immediato il ricovero ospedaliero con viaggio lampo in elicottero, nel momento in cui le sue condizioni sono peggiorate.

Il fatto che Kadyrov possa aver contratto il coronavirus è stato confermato anche da Interfax, che cita fonti mediche di Mosca. Solo poche settimane fa Ramzan aveva pubblicamente sostenuto che il virus si poteva curare con «limone, miele e aglio». Inizialmente, come capitato anche con Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro, aveva perculato la pandemia, negando l’esistenza del Covid-19 nel proprio Paese.

Ramzan Kadyrov è tristemente noto per le sue sanguinose battaglie nei confronti della comunità LGBT. Gli ‘omocausti ceceni’, ovvero gli ormai tristemente celebri campi di concentramento per persone LGBT nati nel 2017, hanno suscitato l’indignazione internazionale. Ma lui, noncurante delle polemiche, ha sempre negato qualsiasi persecuzione, sottolineando come in Cecenia “non esistano gay”. Non contento, ha poi dato la colpa alla stampa straniera.