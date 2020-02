I conservatori all’attacco: inizia la lotta contro la legge sull’omofobia

Si parla poi di “mal definiti atti di omofobia o di transfobia“, includendo anche essere dell’opinione che “il diritto dei bambini a crescere con una mamma e un papà, essere contro le adozioni gay, oppure dire che il sesso non si può cambiare, può essere interpretato come un atto omofobico o transfobico“. E arriva a dire:

Chiunque manifesti pubblicamente sostegno per la famiglia naturale, per i diritti dei bambini, o promuova una sana visione della sessualità possa essere non solo condannato alla reclusione, ma anche obbligato a lavorare senza retribuzione per le associazioni gay e trans. […] Questa “legge bavaglio” sarà presto approvata e rischieremo tutti il carcere e la rieducazione arcobaleno.

Lettera alle istituzioni

E nella lettera che vorrebbero inviare alle istituzioni per fermare la legge sull’omofobia, ecco la perla:

Non risulta esserci in Italia una “emergenza omotransfobia”, cioè una diffusione allarmante di violenze o discriminazioni omotransfobiche. Benché spesso il nostro paese venga “percepito” – forse per suggestione mediatica – come fortemente “omofobo”, i dati non supportano tale percezione soggettiva: la più ampia ricerca della Fundamental Rights Agency dell’Unione Europea colloca l’Italia tra i paesi più sicuri d’Europa per quanto riguarda concreti episodi di violenza, minaccia e discriminazione; anche dai dati ufficiali dell’OSCE, dell’OSCAD e dell’UNAR emerge che non vi è una diffusione allarmante di illeciti omotransfobici.

Un concentrato di falsità. Che distorcono il senso della legge sull’omofobia. E che non prevede in alcun modo la reclusione per chi manifesta, ma solo per insulti, offese e violenze omofobe.