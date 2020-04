Coronavirus, Panama regola la circolazione in base sesso biologico: problemi per le persone trans

A Panama, per contrastare il diffondersi del Coronavirus, si è pensato di diminuire la circolazione fuori casa attraverso un’uscita “a turni”. Ovvero regolamentandola a seconda del genere di appartenenza. Ma la regola imposta dal Ministero della Salute di Panama non ha pensato a una categoria di persone: quella transgender.

L’ora di uscita varia a seconda dell’ultimo numero della carta d’identità e non crea di conseguenza alcun problema. Il fatto diviene un po’ più complicato quando a uscire è una persona transgender. Ed è così che poco dopo l’imposizione della regola, una donna trans è stata arrestata, poiché era uscita in uno dei giorni in cui potevano uscire solo le donne. Lei, secondo quanto scritto nei documenti, doveva rimanere a casa.

La storia di Bárbara Delgado, multata dalla Polizia di Panama

Bárbara Delgado è una donna trans che mercoledì 1 aprile era come sempre uscita per andare in un centro medico, dove faceva qualche ora di volontariato come collaboratrice sanitaria. Quel tipo di attività a Panama era stata sospesa, ma il centro aveva già annunciato che avrebbe richiesto un’autorizzazione per far circolare i dipendenti e i volontari. Ma al momento, chi si riceva al centro stava teoricamente contravvenendo a un ordine del ministero.