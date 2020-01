L’Emilia-Romagna resta Rossa, sconfitto Salvini: il PD vince anche a Bibbiano

Il ‘fortino’ ha resistito, anche se ha tremato a lungo, per intere settimane. L’Emilia-Romagna, tramutata nell’Ohio d’Italia, è rimasta rossa, con il governatore uscente Stefano Bonaccini nettamente vittorioso sulla sfidante Lucia Borgonzoni, che aveva minacciato la cancellazione della legge regionale contro l’omotransfobia, in caso di successo. 51,4% dei voti per l’esponente PD, contro il 43,7% della candidata leghista.

Ed è proprio il Partito Democratico, trainato anche dall’effetto Sardine, il vero vincitore del weekend elettorale. Primo partito in Emilia-Romagna con il 34,7%, davanti alla Lega arrivata addirittura al 32,0%, e primo partito persino in Calabria, dove il centrodestra ha fatto suo lo scranno regionale con il 55,7% (risorge addiritutra l’UDC, con il 6.9%). In quel caso è Forza Italia, scomparsa in Emilia (2.6%), ad aver vinto la battaglia interna alla destra con il 12,4%, ma è sempre il PD, con il 15,6%, a guardare tutti dall’alto in basso. PD che vince anche a Bibbiano, piccolo comune della provincia di Reggio Emilia per mesi strumentalizzato dai sovranisti ed estremisti d’Italia, nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni sui presunti illeciti negli affidi dei minori. Salvini ha addirittura chiuso la campagna elettorale proprio a Bibbiano, giovedì scorso, ma qui il Pd ha strappato il 40,7% dei consensi, contro il 29,5% della Lega. Gli abitanti di Bibbiano, evidentemente, sono andati oltre le grida, gli insulti, le bugie montate ad arte per 6 mesi, portando la coalizione di centrosinistra al 56,7%, contro il 37,4% della destra.