Parlamento Europeo contro l’omofobia istituzionale: “Siamo profondamente preoccupati”

Assente, fortunatamente, l’Italia, dove in realtà l’omofobia istituzionale è purtroppo all’ordine del giorno.

Map showing (in red) provinces, districts and municipalities whose local governments have declared themselves ‘free from LGBT ideology’.

Green = where such resolutions have been rejected

Yellow = where they’re bring prepared

Via Kartografia Ekstremalna: https://t.co/Vf4MgfwM0b pic.twitter.com/7P6OByl16p

— Daniel Tilles (@danieltilles1) July 21, 2019