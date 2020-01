Ragazzo etero difende da un’aggressione omofoba una coppia gay e viene pestato

Una tranquilla serata tra drink e risate si è trasformata in una brutta avventura per tre ragazzi, Lee Brobson (un ragazzo etero) e una coppia gay, Dan e Clark. Si trovavano in un bar di Chelmsford, a 50 km da Londra. Uno dei due ragazzi gay, Clark, aveva notato due uomini che fissavano il gruppetto. Non capendo cosa volessero, dato che continuavano a fissarli senza muoversi, decise di andare da loro per chiedere spiegazioni.

A quel punto, è stato chiaro il perché i due continuavano a guardare i tre ragazzi: erano degli omofobi, che non accettavano che i due ragazzi gay si tenessero per mano. Clark è stato strattonato da due, che non lo lasciavano andare. E’ a quel punto che è intervenuto Lee, in difesa dell’amico.

Ho provato a calmarli e ho visto che era inutile, così ci ho rinunciato. Ma loro hanno afferrato il mio amico e lo hanno tirato verso di loro […] Stavano andando in cerca di botte, è stato doloroso e disgustoso.

Mentre cercava di proteggere Clark dagli omofobi, Lee è stato colpito con un pugno in pieno volto, e in pochi secondi il sangue gli ha coperto in viso. Un colpo violentissimo, che gli ha procurato un’ematoma enorme, in particolare al naso e allo zigomo.

La denuncia del ragazzo etero dopo l’aggressione

Non è la prima volta che una persona eterosessuale interviene in soccorso di uno o più ragazzi gay. Non succede spesso che un ragazzo ci metta la faccia, anche a costo di ricevere un pugno, come successo appunto a Lee Brobson.