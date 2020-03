Sebastián Vega, il giocatore di basket fa coming out: “sono gay”

Sebastián Vega, 31 anni, è un giocatore di basket del Gimnasia de Comodoro che giova nella massima serie del paese. Ebbene Sebastián ha deciso di fare coming out sui social, diventando così il primo giocatore di basket professionista d’Argentina a rivelarsi omosessuale. Vega è cresciuta a Gualeguaychu, a circa 125 miglia a nord di Buenos Aires. Nella lunga lettera parla della lotta per accettare la sua omosessualità. Racconta di aver provato a uscire con una ragazza e di aver provato a vivere una “vita eterosessuale”, senza però riuscire a fuggire dall’attrazione e dai sentimenti per gli uomini.

“E poi ho incontrato chi sarebbe diventato il mio partner per i prossimi sei anni“. Innamoratosi di un uomo, Vega ha deciso di dirlo alla sua famiglia. Era “terrorizzato” dell’eventuale reazione del padre, certo che l’avrebbe cacciato di casa. E invece i genitori l’hanno supportato, da subito.

“Mi hanno mostrato che nulla sarebbe cambiato, che le cose sarebbero rimaste le stesse. Che il mio orientamento sessuale non cambierebbe la mia situazione personale, ciò che ero (e sono) come persona“. E ora Sebastián ha deciso di fare coming out proprio per aiutare gli altri, dubbiosi e timorosi, a farsi forza.

“Ero davvero spaventato, ma la paura non mi ha paralizzato. Mi sono sentito veramente libero: era da tanto tempo che non camminavo senza un peso così pesante sulle spalle. Sfortunatamente, (l’omosessualità nello sport) è ancora un argomento tabù. È molto difficile dire che sei gay … devi essere maschile per non essere (visto come) uno inferiore“. Vega sottolinea come anche i suoi compagni di squadra siano stati tutti di grande aiuto da quando è uscito, scusandosi per alcuni commenti omofobi fatti in passato, in sua presenza.

La cosa più bella di tutte è che nulla è cambiato – al contrario, è cambiato in meglio. Abbiamo stretto un legame più forte.

https://www.instagram.com/p/B8rOp0jpCau/