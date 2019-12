Tanzania, raccolta fondi per proteggere la vita delle persone LGBT+

L’anno scorso il governatore di Dar es Salaam, la città più popolosa della Tanzania, ha lanciato una “caccia alle streghe” contro le persone sospettate di essere LGBT+. Per questo motivo molte persone LGBT del Paese hanno dovuto abbandonare le loro case senza avere un luogo dove andare. Fino a quando grazie ad All Out sono arrivate non poche donazioni a Eagle Wings, per aprire un centro di accoglienza permanente dove dare alloggio sicuro e assistenza legale alle persone LGBT+ in pericolo. Un’ancora di salvezza, che necessita però di fondi continui, come denunciato dall’attivista Kiara. Ed è qui che nasce una nuova raccolta All Out, per provare ad intervenire attivamente in un Paese, la Tanzania, che è stato considerato il quinto più pericoloso al mondo per la comunità LGBT+.

In Tanzania e in altri 33 paesi africani essere gay è illegale. La criminalizzazione delle persone queer provoca violenza, paura e intimidazione. Come in Uganda, dove in ottobre, la polizia ha fatto irruzione in un bar gay-friendly arrestando oltre 130 persone con capi d’imputazione falsi. O in Kenya, dove quest’anno, le speranze di una nuova generazione di persone LGBT+ sono state crudelmente spazzate via quando la Corte suprema ha deciso di far restare in vigore una legge che criminalizza le relazioni tra persone dello stesso sesso.