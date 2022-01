Ava Phillippe, la figlia di Reese Witherspoon fa coming out come pansessuale: “Sono attratta dalle persone”

2 minuti di lettura

22enne modella e influencer, Ava Phillippe è la figlia di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, sposi dal 1999 al 2006. Ebbene Ava, sorella maggiore di Deacon Reese, nato nel 2003, ha praticamente fatto coming out sui social, definendosi pansessuale.

Quando un utente le ha chiesto se le piacessero i ragazzi o le ragazze, la 22enne non si è tirata indietro nella replica: “Sono attratta dalle… persone! Il genere è qualunque cosa”. Per pansessualità, lo ricordiamo, si indica l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere. Le persone come Ava possono essere attratte da persone di entrambi i sessi, dunque di genere maschile, di genere femminile e di genere non-binario, senza alcuna distinzione e preferenza

Phillippe si è poi detta convinta la sua vita sarebbe stata “molto” diversa se i suoi genitori non fossero stati famosi. “Detto questo, però, non cambierei nulla“, ha precisato. “Il buono e il meno buono mi hanno reso quello che sono, dandomi così tante fantastiche opportunità. I miei genitori possono fare ciò che amano, il che è fantastico“.

Reese Witherspoon è un’alleata LGBT+ di lunga data, ma è cresciuta senza sapere “cosa fosse l’omosessualità“. Nata a New Orleans, Louisiana, nel 1976, l’attrice premio Oscar è cresciuta a Nashville come episcopale. Nel corso di una recente intervista con Variety Witherspoon ha rivelato come non conoscesse la comunità LGBT+ prima di trasferirsi a Hollywood. “Nessuno mi parlava di sessualità quando ero un’adolescente. Non capivo cosa fosse l’omosessualità. I miei nonni non lo spiegavano: i miei genitori non lo spiegavano. Ho dovuto impararlo da qualcuno che ho incontrato durante un’audizione a Los Angeles“.

Esplosa 20 anni or sono grazie all’iconico ruolo di Elle Woods ne La rivincita delle bionde, Reese ha successivamente vinto un Golden Globe, il BAFTA, un Critics’ Choice Awards, uno Screen Actors Guild Award e il Premio Oscar grazie al personaggio di June Carter nel film Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line. Negli ultimi anni è letteralmente risorta sul piccolo schermo grazie a serie come Big Little Lies, The Morning Show e Little Fires Everywhere.

