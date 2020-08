A lavoro gestisce una squadra di meccanici, ma di sera è la regina del palcoscenico. Lui è Giacomo Liuzzi, in arte Peperita e per gli amici Pepe, tra i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia. L’ottava stagione del talent show di Real Time sulla pasticceria sta infatti per accendere i propri motori, con la prima puntata prevista in onda il 4 settembre 2020.

Dopo l’esperienza di Tekemaya a The Voice of Italy nel 2018, un’altra drag queen scegliere di mettersi in gioco in un programma televisivo, questa volta con un obiettivo ben preciso: diventare la prima drag queen pasticcera italiana. Miss Drag Queen Lombardia 2017, Giacomo Liuzzi è nato in Puglia 37 anni fa, ma è stato adottato da Milano, dove si esibisce come cabarettista. “Il palco per me è un’isola in mezzo al mare” ha dichiarato nel video di presentazione, pubblicato sul portale Dplay, in cui ha parlato della sua passione per la cucina e delle sue ambizioni:

La mia passione per i dolci nasce qualche anno fa, guardando Bake Off. Piano piano mi sono appassionata al programma e ad oggi mi reputo una bravissima pasticcera amatoriale. Arrivo a Bake Off per portare colore e luce e per far vedere a tutta Italia quanto è bella la bandiera rainbow. Io sono una bandiera rainbow in carne ed ossa!

E se Peperita è riuscita a strappare il titolo di Miss Drag Queen regionale imitando proprio Benedetta Parodi, dobbiamo aspettarci un trucco ispirato alla temibile Csaba Della Zorza o all’elegantissima Clelia D’Onofrio per un coup de theatre del tutto inedito, ancor più “wow!” di una sacher scomposta? Il tendone di Bake Off è pronto, dolci in forno!