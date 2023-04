Perché in fondo tuttə possiamo essere Barbie, mentre Ken è solo Ken – video e gallery

0:00 Ascolta l'articolo

Il 20 Luglio 2023 la storia del cinema verrà riscritta da capo, e il merito sarà tutto di Barbie.

Se l’hype era già alle stelle, nelle ultime ore siamo volate nell’iperuranio: il trailer di Barbie ha cambiato la traiettoria delle nostre vite, inaugurando una febbre collettiva da cui non vogliamo riprenderci.

Ad essere precisi un secondo teaser, che continua a svelare pochissimo di questa storia, ma promettendo di riservare il meglio per quando saremo in sala: ma in 1 minuto pochi secondi, l’attesissimo film di Greta Gerwig, sembra orgogliosamente fuori di testa. A partire da quell’iconico shot iniziale sui piedi di Barbie (Tarantino sta ancora piangendo per non aver mai concepito qualcosa di simile).

Che si fa a Barbieland? A parte prendere il sole in spiaggia ancora non si sa, ma le Barbie sembrano spassarsela: nella carrellata di poster usciti (con un cast da capogiro) incontriamo premi nobel per la fisica, rinomate autrici, giudici della corte suprema, presidenti, premi Pulitzer, avvocati.

Mentre i Ken sono solo dei Ken (capitanati da un Ryan Gosling che ricorda tanto il “Ken gay” del 1992).

Nel 2023 le Barbie possono essere chiunque e chiunque può essere una Barbie (e anche tu, grazie all Barbie selfie generator): dalla sirena Dua Lipa alla dottoressa interpretata dall’attrice e modella transgender Hari Nef.

Quest’ultima ha condiviso sui social una lettera scritta alla regista Greta Gerwig e l’attrice protagonista Margot Robbie, dove ha spiegato quanto il ruolo sia importante per lei (e non solo): “Le identità politiche e il cinema non sono la mia combinazione preferita, ma il nome BARBIE gigantemente incombe su ogni donna americana “scrive Nef su Instagram “Barbie è lo standard; è La Ragazza; è naturalmente LA bambola. Io e le mie amiche – ok, dai – io e le mie altre amiche transgender – abbiamo cominciato a chiamarci “le bambole” qualche anno fa, anche se è una frase che risale più alle nostre antenate della scena ballroom“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harinef

Nef riconosce che “La Bambola” porta con sé tutta una serie di stereotipi femminili precisi, che rientrano pienamente negli standard canonici del sistema. Proprio per questo quando delle donne trans* si appropriano del termine c’è qualcosa di rivoluzionario e sovversivo: “Sotto la parola ‘bambola’ c’è la forma di una donna che non è una donna abbastanza riconoscibile in quanto tale. La Bambola è piena di pericoli, è glamour. È, e al contempo non è” continua Nef, concludendo “Ci chiamiamo ‘le bambole’ nonostante tutto quello che siamo, non saremo mai, o speriamo di essere. Urliamo questa parola perché è importante. E nessuna bambola è più importante di Barbie”.

L’attrice lascia intendere che dietro ai toni spudoratamente camp e spensierati, il film su Barbie potrebbe essere molto più profondo di quanto crediamo. O nelle parole della protagonista Margot Robbie: “Si porterà dietro una bella zavorra emotiva, con numerose connessioni nostalgiche”.

Non ci resta che aspettare il 20 Luglio, per recarci in sala e lasciarci andare a questo delirio color pastello.

Ma non dimenticate i vostri rollerblades.

© Riproduzione Riservata