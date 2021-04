Celebriamo Barbra Streisand, icona tra le icone fiera delle proprie imperfezioni

3 minuti di lettura

È una star sotto tutti i punti di vista. Amata per le sue canzoni, per la sua voce strabiliante e per quelle doti di attrice eccelsa, Barbra Streisand da tutti è riconosciuta come una vera e propria diva. Iconica perché nel corso della sua carriera, che ha attraversato 40 anni di cambiamenti sociali e politici, non ha mai perso la sua identità. Donna dai mille talenti, ha trovato grande apprezzamento nella comunità LGBT perché si è sempre dimostrata una sostenitrice dei pari diritti per tutti. Non è mai stata un’icona di bellezza, ma è nelle sue imperfezioni che ha trovato il modo di esprimere la sua femminilità. Il 24 aprile compie 79 anni e noi vogliamo omaggiarla così, con 5 curiosità più o meno note sulla sua vita.

Si esibisce per la prima volta in un gay bar di New York

Nasce nella Grande Mela, per l’esattezza a Brooklyn. Ha perso il padre quando era appena una neonata e ha avuto un pessimo rapporto con il patrigno. Ha ereditato la passione per la musica dalla madre, che era una soprano dilettante. È negli anni ’60 che Barbra Streisand compie i primi passi nel mondo della musica e dello spettacolo. Infatti, in un bar gay di Greenwich Village a Manhattan si esibisce per la prima volta riscuotendo un discreto successo. Grazie a questo esordio fulminante, per la Columbia Records, nel 1962 viene pubblicato il suo primo album. Tutto il resto è già storia.

Ha cantato per sei decenni, spaziando tra il jazz e pop. Ad oggi è considerata una tra le artiste migliori di tutti i tempi. Soprattutto è una cantante molto prolifica. Un po’ di numeri: si contano 66 album pubblicati, tra cui 15 colonne sonore e 9 raccolte, e 8 dischi registrati in live. Ha venduto, solo negli Stati Uniti, 75 milioni di album, e in tutto il mondo la cifra arriva a sfiorare i 145. Secondo la Recording Industry Assosacion of America è la cantante femminile che ha venduto più di tutte negli States.

Ha vinto due premi Oscar

Cantante ma anche attrice. Un binomio che ha fruttato a Barbra Streisand molti consensi. Nel corso della sua carriera ha recitato in diversi film, spaziando tra commedie, musical e ruoli drammatici. Nel 1969 ha preso parte all’adattamento di Funny Girl per il quale ha vinto il suo primo Oscar come Migliore attrice protagonista. Dieci anni dopo, per il film Come eravamo di Sidney Pollack, ha ricevuto la sua seconda candidatura senza vincere la statuetta.

Evento che si è verificato con Evergreen, nel 1976, quando ha preso parte a E’ nata una stella, remake del film di Judy Garland. Di recente è stato realizzato un remake con Lady Gaga e Bradley Cooper protagonisti. Proprio come la Streisand, anche Lady Germanotta si è portata a casa un Oscar, per la miglior canzone. Non è finita qui. Barbra ha vinto anche sei Emmy Awards, 11 Golden Globe, 10 Grammy e un Tony Award.

Non si è mai rifatta il naso

E’ una diva, questo è vero, ma è orgogliosa del suo corpo. La Streisand è una delle poche donne dello spettacolo che non ha ceduto al potere della chirurgia plastica, almeno per quanto riguarda il suo profilo e quel naso all’insù diventato una sorta di “marchio di fabbrica”. La cantante ha sempre affermato di essere orgogliosa delle imperfezioni, ammettendo di non aver mai pensato di modellare i caratteri estetici.

Nel 2018 ha clonato il suo Coton de Tulear

Ha un infinito amore per gli animali, soprattutto per i cani. Samantha è morta nel maggio del 2017, lasciando un vuoto immenso della vita di Barbra, come ha rivelato più volte nelle foto che ha condiviso su Instagram. In un’intervista rilasciata a Variety ha affermato che i due cuccioli di Colton de Tulear, Miss Violet e Miss Scarlett, sono frutto di una clonazione. Sono nate dopo aver estratto le cellule dal corpo di Samantha. Le neo-nate hanno caratteristiche fisiche uguali ma hanno “personalità diverse”. La rivelazione ha destato molto scalpore. Non solo perché la procedura è assai complessa, bensì perché molto costosa. Barbra è arrivata a sborsare più di 100 mila dollari.