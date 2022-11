Belgio, il governo vieta le terapie di conversione

2 min. di lettura

In Belgio ha deciso di mettere al bando le cosiddette “terapie di conversione“. A darne notizia Sarah Schlitz, 35enne segretarao di Stato per l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e la diversità.

“Il Belgio è un Paese pioniere nel campo dei diritti LGBTQ“, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Schlitz. “Numerose riforme legislative e sforzi sociali lo testimoniano, ma purtroppo mancava un divieto alle pratiche di conversione nel nostro arsenale legislativo“. “L’opportunità di essere se stessi e la libertà di vivere come si desidera è un principio fondamentale della nostra società che non deve essere compromesso in nessun caso“, ha affermato Schlitz. “Questo divieto è un atto potente per proteggere le vittime da questa violenza simbolica, psicologica e talvolta fisica“.

La “terapia di conversione” è una pratica antiscientifica e violentissima che mira a ‘trasformare’ orientamenti sessuali e identità di genere, con tecniche come l’elettroshock o la preghiera. In Belgio, lo ricordiamo, è stato il secondo Paese al mondo ad aver legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2003. L’adozione da parte di coppie dello stesso sesso è stata legalizzata nel 2006, mentre le coppie lesbiche possono accedere alla fecondazione in vitro. La legge contro l’omofobia esiste dal 2003, quella contro la transfobia dal 2014. Poche settimane fa è stata presentato un nuovo disegno di legge per garantire gli assegni per i figli anche alle coppie gay. Dal 2020, infine, Petra De Sutter è diventata la prima storica vicepremier e ministra trans d’Europa.

Il divieto belga alle terapie di conversione segue quanto già fatto in Germania, Malta, Canada, Australia, Argentina, Francia, Nuova Zelanda ed Ecuador. In Italia, purtroppo, il dibattito politico non ha mai realmente preso forma. Nel 2016 l’ex senatore Lo Giudice aveva avanzato una proposta per rendere la terapia di conversione illegale, ma quest’ultima non è mai arrivata a essere discussa.

