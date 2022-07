Bergamo, bimba in affido ad una coppia gay. La bellissima storia di Marco, Paolo e Antonella

2 min. di lettura

Marco Valota e Paolo Pedemonte vivono a Carobbio Degli Angeli, in provincia di Bergamo, e hanno ottenuto l’affido di una bimba di 10 mesi, come raccontata a Silvia Licini di ‘Altre Storie‘, newsletter dell’ex direttore di Repubblica Mario Calabresi.

Ancor prima che arrivasse il Covid, Marco e Paolo hanno scritto al Centro Affidi, sognando di diventare genitori. Dopo diversi colloqui è arrivata l’idoneità ma soprattutto la piccola Antonella (nome di fantasia), bisognosa di una famiglia affidataria.

“Abbiamo fatto ciò che la legge italiana prevede, avendo a cuore innanzitutto l’interesse del minore e verificando che la coppia affidataria rispondesse ai criteri di idoneità richiesti“, ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina. “Abbiamo apprezzato che la coppia abbia scelto di seguire l’iter consentito, ossia quello dell’affido, piuttosto che esprimere il proprio ‘bisogno di genitorialità’ in altre forme elusive della legge, magari all’estero. Anche per questo ci siamo impegnati per fornire ai protagonisti di questa vicenda la migliore assistenza”.

Una gratuita stoccata alla gestazione per altri, ampiamente regolamentata in diversi Paesi del mondo, con la giovane mamma di Antonella che ha dato il suo benestare all’affido nei confronti di Marco e Paolo. “Bagni di realtà“, gli incontri tra la bambina e sua madre, che servono ai due papà per “tornare con i piedi per terra” e ricordarci “che non è” figlia nostra. “La prima volta che le ho viste insieme dopo sono stato molto scosso, ma con il tempo mi sono reso conto che il legame viscerale c’è anche con la mamma di Antonella: mi sto abituando a questo amore condiviso”. “Io e Marco non siamo sposati, ma ci sentiamo da sempre una famiglia. Non credevamo che anche gli altri ci vedessero così. Abbiamo scoperto una società più aperta e bella di quello che immaginavamo”. “Siamo stati giudicati idonei come genitori affidatari. Idonei a fare un servizio allo Stato. Però di fronte all’eventualità dell’adozione, improvvisamente per la Legge non andiamo più bene. È strano, no? Eppure, siamo sempre noi due, Paolo e Marco”.

L’adozione per le coppie dello stesso sesso, in Italia, non è consentita. L’affido ha durata di 2 anni, replicabili fino a 3 volte. Questo vuol dire che al massimo tra sei anni, Paolo e Marco dovranno comunque salutare Antonella.

