Sanremo 2023, ufficiali i duetti e i titoli delle cover. Elodie canterà con Big Mama

Amadeus ha finalmente ufficializzato i duetti di Sanremo 2023, a poco più di una settimana dal via, durante la diretta del mattino di Viva Rai2. Dopo la prima lista dei giorni scorsi, il direttore artistico ha svelato non solo gli ospiti dei 28 cantanti in gara ma anche i titoli delle canzoni scelte per la serata del venerdì, interamente dedicata alle cover anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000.

Tra i duetti che non erano ancora stati annunciatoi, Elodie sarà all’Ariston al fianco di Big Mama, rapper lo scorso anno diventata simbolo del “body positive”, quando prese parte al concertone del primo maggio. Classe 2000, BigMama – nome d’arte di Marianna Mammone – è stata da noi intervistata lo scorso aprile. Elodie e BigMama canteranno American Woman dei The Guess Who, del 1970.

Ieri mattina il Quotidiano Nazionale aveva inizialmente spoilerato Marco Mengoni sul palco del Festival di Sanremo insieme all’ultimo trionfatore, Mahmood, per poi rimangiarsi il tutto. Mengoni canterà Let it Be dei Beatles insieme al Kingdom Choir. Paola e Chiara canteranno un loro medley insieme ai dj Merk and Kremont, mentre Anna Oxa canterà la sua Un’emozione da Poco insieme al violincellista iLjard Shaba. Ariete e Sangiovanni canteranno Centro di gravità permanente di Battiato, Articolo 31 un loro medley insieme a Fedez, Colapesce Dimartino Azzurro di Celentano insieme a Carla Bruni, Colla Zio e Ditonellapiaga Salirò di Daniele Silvestri, i Coma_Cose Sarà perché ti Amo con i Baustelle, mentre i Cugini di Campagna & Paolo Vallesi porteranno La forza della vita insieme ad Anima mia.

Giorgia ed Elisa canteranno Luce (Tramonti a nord-est) e Di sole e d’azzurro, nel 2001 arrivate rispettivamente prima e seconda al Festival, Gianluca Grignani canterà la sua Destinazione Paradiso insieme ad Arisa, gIANMARIA e Manuel Agnelli canteranno Quello che non c’è degli Afterhours, LDA e Alex Britti Oggi sono io di quest’ultimo, mentre Lazza insieme ad Emma e Laura Marzadori, primo violino della Scala di Milano, intoneranno La fine di Nesli. Leo Gassmann celebrerà Edoardo Bennato con un medley di quest’ultimo insieme al Quartetto Flegreo, con Levante e Renzo Rubino che canteranno Vivere di Vasco Rossi, mentre Madame omaggerà Fabrizio De Andrè con Via del Campo insieme Izi. Mara Sattei e Noemi faranno ballare l’Ariston grazie a L’amour toujours di Gigi d’Agostino, con i Modà che canteranno Vieni da me insieme alle Vibrazioni, Mr. Rain e Fasma Qualcosa di grande dei Lunapop, Rosa Chemical e Rose Villain America di Gianna Nannini, Will e Michele Zarrillo l’immortale Cinque giorni, Shari e Salmo un medley di Zucchero, Sethu e bnkr44 Charlie fa surf dei Baustelle, Tananai e Don Joe Vorrei cantare come Biagio di Cristicchi e infine Ultimo, con un medley di Eros Ramazzotti insieme ad Eros Ramazzotti.

La super serata del venerdì è diventata ormai una delle più attese e amate del Festival. Nel 2004 la primissima volta, durante il boicottato Festival di Simona Ventura, con il direttore artistico che ha ieri svelato altri due super ospiti italiani, ovvero Peppino Di Capri e Gino Paoli, mentre a breve dovrebbe annunciare una super ospite internazionale di origini italiane. Che no, non sarà Lady Gaga. Chi aspettarsi? Madonna? Ariana Grande? LP? Carla Bruni? Alicia Keys? Gwen Stefani? Nel dubbio, vi ricordiamo la nostra pagella relativa ai 28 brani in gara.

Duetti e cover Sanremo 2023

Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba, Un’emozione da poco (Anna Oxa)

Ariete e Sangiovanni, Centro di gravità permanente (Franco Battiato)

Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31

Colapesce Dimartino con Carla Bruni, Azzurro (Celentano)

Colla Zio e Ditonellapiaga, Salirò (Daniele Silvestri)

Coma_Cose con Baustelle, Sarà perché ti amo (Ricchi e poveri)

Cugini di Campagna & Paolo Vallesi, La forza della vita (Vallesi) e Anima mia (Cugini di Campagna)

Elodie e Big Mama, American Woman (The Guess Who)

Gianluca Grignani e Arisa, Destinazione Paradiso (Grignani)

gIANMARIA con Manuel Agnelli, Quello che non c’è (Afterhours)

Giorgia con Elisa, Luce (Tramonti a nord-est) [Elisa], Di sole e d’azzurro (Giorgia)

LDA e Alex Britti, Oggi sono io (Britti)

Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano), La fine (Nesli)

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Medley di Edoardo Bennato;

Levante e Renzo Rubino, Vivere (Vasco Rossi)

Madame & Izi, Via del Campo (Fabrizio De André)

Mara Sattei e Noemi, L’amour toujours (Gigi d’Agostino)

Marco Mengoni & Kingdom Choir, Let it be (Beatles)

Modà e Le Vibrazioni, Vieni da me (Vibrazioni)

Mr. Rain e Fasma, Qualcosa di grande (Lùnapop)

Olly & Lorella Cuccarini, La notte vola (L. Cuccarini)

Paola e Chiara con Merk and Kremont, Medley di Paola e Chiara

Rosa Chemical e Rose Villain, America (Gianna Nannini)

Will e Michele Zarrillo, Cinque giorni (Zarrillo)

Shari e Salmo, un medley di Zucchero Sugar Fornaciari

Sethu e bnkr44, Charlie fa surf (Baustelle)

Tananai e Don Joe, Vorrei cantare come Biagio (Cristicchi)

Ultimo ed Eros Ramazzotti, un medley di Eros Ramazzotti

