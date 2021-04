Bologna, vandalizzata la sede della prima organizzazione italiana di persone LGBT+ sieropositive

< 1 minuto di lettura

Plus Onlus a Bologna è la prima organizzazione italiana di persone LGBT sieropositive, nata con l’intento di dar loro la possibilità di essere tutelate sia come persone LGBT che come persone sieropositive. All’interno della sede è presente il BLQ CheckPoint, primo centro community based in Italia per test HIV, HCV, sifilide e counselling.

Sede, come denunciato da Cathy La Torre sui social, vandalizzata nei giorni scorsi. “Plus = Fuffa“, hanno scritto sulla porta dell’ingresso, per poi imbrattare la targa, contraddistinta dai colori dell’arcobaleno. “Siete un vanto e un orgoglio per la nostra città. Non sarà qualche idiota a cancellare il vostro prezioso lavoro“, ha scritto Cathy su Twitter.

Anche i deputati del Partito Democratico hanno denunciato quanto accaduto, sottolineando come non sia più “possibile il continuo attacco al mondo LGBT+, dobbiamo lottare contro l’omofobia in tutti i modi in cui si manifesta. Approviamo subito la legge Zan!”.

Parole che ci auguriamo vadano incontro ad un punto di svolta, martedì prossimo, quando il DDL Zan potrebbe finalmente essere calendarizzato in commissione giustizia al Senato, dopo mesi di rinvii decisi dal presidente leghista Ostellari.