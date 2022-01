British Vogue nella bufera per razzismo a causa di una copertina con nove modelle nere

2 minuti di lettura

Sulla copertina di British Vogue di febbraio il direttore del magazine Edward Enninful ha voluto un parterre di nove modelle nere. Una scelta provocatoria, che si è ritorta contro lo stesso Enninful, che in in passato si era più volte speso come paladino dei diritti della comunità black.

Sui social network infatti si è scatenato uno storm , che ha accusato Vogue di aver esagerato nel rendere ultra-nera la pelle delle modelle, mediante trucchi fotografici, tanto da sconfinare nella macchietta, al fine di soddisfare “lo sguardo bianco“. Un vero e proprio boomerang.

Tutta la foto di copertina è scura, tutte le modelle sono nere – ma in passato sono state tantissime, va detto, le copertine con sole modelle bianche -, le modelle sono ritratte su sfondo scuro, vestite di scuro. Queste le accuse. Secondo i social network si è trattato di un modo per nascondere i lineamenti delle modelle e renderle nere più di qualsiasi legittimità fotografica.

Il fotografo è il brasiliano Rafael Pavarotti, che a dirla tutta non è nuovo a questo tipo di luce. “Puoi essere nero senza caricature” ha scritto un utente. E un altro “La capigliatura è dello stesso colore della pelle. Assurdo. Scelgono questo stile, solo perché stanno scattando persone di pelle nera e non è la prima volta che British Vogue fa così“. E ancora “La peggior copertina di sempre“.

Ciò che apparentemente ha più scatenato le ire degli attivisti – e lo si evince leggendo i commenti – sono state la luce particolarmente scura e lo styling dei capelli. Il fatto che i capelli fossero parrucche o comunque messe in pieghe che modificano la naturale tipologia di capelli delle modelle nere ha scatenato le ire degli attivisti più combattivi.

Qui di seguito riportiamo alcuni tra i commenti più popolari del post di British Vogue su Instagram, a beneficio dei nostri lettori.

estellenigioni All those amazing models represented (finally) and yet, not one wearing natural hair, really?

bina_maracchini Why it isn’t showing brighter colors and happy mood what is this darkness ?

sof.din Thats not the real color of their skin!! And all of them wearing fake hair. Not really a way to honor them 🙁

julialongandlean We are too far along in the movement for me to applaud this. I was fearful of commenting because Vogue is a model’s dream so bravo to the ladies. Art directors, stylists, editors: this photo is gloomy and doesn’t highlight the models’ beauty. And the wigs? Really? Thank you but try again.