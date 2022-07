Emma Corrin è la prima persona non binaria in copertina su Vogue America

2 min. di lettura

Indimenticabile Lady Diana in The Crown, Emma Corrin, che riuscì a vincere un Golden Globe, un Critics’ Choice Television Awards ed uno Screen Actors Guild Award e a strappare una nomination agli Emmy per l’ambito ruolo, è ufficialmente diventata la prima persona dichiaratamente non binaria a conquistare la copertina di Vogue America.

26 anni, Corin ne ha parlato apertamente, raccontando di aver frequentato fino ad oggi sia uomini che donne. “Il mio primo appuntamento con una ragazza, è stato tipo, ‘Oh! Sei una baby queer!’ È stato stupefacente. In realtà non ci siamo più visti, ma lei mi ha davvero dato le informazioni più interessanti sul merito. Attualmente sto elaborando tutte queste complesse cose di genere e sessualità. Sono molto felice. Nella mia mente, il genere non è qualcosa di fisso e non so se lo sarà mai. Potrebbe esserci sempre un po’ di fluidità in me. Mi sento molto più vista come persona quando vengo chiamato “loro””.

Ma se alcuni amici intimi lə chiamano utilizzando ancora il “lei”, Emma non si dispiace, “perché so che mi conoscono”.

In passato Corrin ha fatto coming out su Instagram cambiando semplicemente i propri pronomi, They/Them, dall’oggi al domani. Emma ha poi parlato del proprio coming out in famiglia: “Ho iniziato ad uscire con una ragazza e l’ho detto a mia madre, e poi il mio fratellino mi ha risposto, ‘Hey, Volevo darti il benvenuto perché sono bisessuale da secoli””.

Corrin affiancherà Harry Styles nell’atteso My Policeman, dal 4 novembre su Prime Video.

