British Vogue più queer che mai: arrivano 12 copertine a tema Pride

Il Pride Month è passato, ma non per British Vogue.

Per festeggiare i 50 anni del London Pride, l’edizione di Agosto 2022 è pronta a celebrare la comunità LGBTQIA+ in tutta la sua intersezionalità: Cara Delevigne, Cynthia Erivo, Ariana DeBose, Jordan Barrett, Munroe Bergdrof, Sheeran Ravindren, Cameron Lee Phan, Aweng Chuol, Nathan Westling, Valentina Sampaio, Gottmik e Kailsaiah Jamal saranno i 12 volti protagonisti dell’edizione Agosto 2022, attraverso 12 copertine esclusive. L’edizione speciale ha l’obiettivo di dare spazio e voce all’orgoglio, la gioia, e la forza del mondo queer, e al contempo supportarlo apertamente, contro una classe politica opprimente e la costante assenza di tutele.

Tra le varie chicche, non mancano tre numeri esclusivi in digitale per Vogue Italia, Spagna, e Germania. Protagonista del numero italiano, è Cynthia Erivo – attrice candidata agli Oscar nel 2020 per Harriet che ha appena fatto coming out come bisessuale – con un orgogogliosissmo ə nella tagline “Orgogliosə”: “Tutto quello che faccio ha un obiettivo” dichiara Erivo alla rivista, raccontando la sua esperienza davanti i riflettori come donna queer e nera “So che ci sono persone giovani che hanno bisogno di vedermi parlare ad alta voce, così possono esporsi anche loro e fare lo stesso. La conseguenza è che qualche giovane attrice nera e queer saprà di non essere solə“.

Si unisce anche la sempre favolosa Ariana DeBose – prima attrice latina e queer a vincere un Oscar nel 2022 per la sua interpretazione in West Side Story – protagonista della copertina di Vogue Spagna: “Siamo favolosə, tesoro” commenta DeBose, sottolineando l’importanza di restare unitə in questo periodo storico “Non credo che questa sia una lotta che possiamo vincere per conto nostro. Storicamente, ogni volta che abbiamo fatto fatto dei passi in avanti in quanto comunità, è perché avevamo il supporto l’unə dell’altrə. E questo è il mondo, perché se tolgono i miei diritti, toglieranno anche i tuoi”. A capitanare Vogue Germania c’è invece Cara Delevigne, modella e attrice non nuova al mondo di Vogue, ma che considera questa edizione più speciale del solito: “C’è in me un senso di esultanza” commenta Delevigne “È tutto così bello e diverso“.

Ogni copertina ha il volto di un personaggio famoso, ma il successo e i riflettori per moltə star vedono alle spalle una crescita fatta di oppressioni, privazioni, e limiti più che famigliari a buona parte della comunità queer: “Dovevo andare in libreria per imparare anche solo cosa significasse LGBTQIA+” dichiara la modella e attrice Aweng Chuol “Film, copertine, arte, tutto questo è fondamentale per aprire la mente delle persone“. Il modello trans Nathan Westling – modello per nomi come Marc Jacobs, Saint Laurent, e Celine – racconta di un’infanzia vissuta tra bullismo e violenza, che gli è costata anni di terapia: “Mi ha reso più forte” dice Westling “Ho una pelle più dura. Soprattutto quando sei trans, ne hai bisogno“.

Ma oltre a dare spazio e voce, British Vogue vuole aggiungere un tassello per fare da cassa di risonanza, e contribuire a formare un mondo che, come evidenza il direttore Edward Enninful, “ancora necessita di essere formato”: “C’è una scoraggiante ironia nel sapere che in quest’anno di celebrazione è aumentata la transfobia nel nostro paese; le segnalazioni di attacchi omofobi sono in crescita, e le tante persone queer e di genere non conforme, che stanno solo cercando di andare avanti con la propria vita, rimangono oggetto di ridicola minimizzazione e rancore” commenta Enninful, concludendo che l’obiettivo di British Vogue è di celebrare questa comunità, ascoltarla, e ringraziarla: “Non vedo l’ora di farvi incontrare le 12 star di questa edizione. Dalla moda ai film, dall’attivissimo all’arte, la loro individualità risplende ancora più forte quando uniscono le loro forze tutte insieme”.

