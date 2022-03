Edward Enninful di Vogue UK ha sposato Alec Maxwell

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

50enne direttore di British Vogue, Creative and fashion director di W dal 2011 al 2017 e in passato per oltre due decenni fashion director di i-D, Edward Enninful ha annunciato sui social di aver sposato Alec Maxwell, tre settimane fa, giorno del suo 50esimo compleanno. Alle nozze, fino ad oggi tenute segrete, hanno partecipato tra gli altri divi del calibro di Rihanna, Naomi Campbell, Karlie Kloss e Idris Elba.

Su Instagram Edward ha precisato che il matrimonio è diventato realtà “prima che il mondo cambiasse radicalmente“, riferendosi all’invasione russa dell’Ucraina. “Ho avuto la fortuna di provare la più grande gioia personale che abbia mai conosciuto. Mi sono sposato con il mio compagno di lunga data Alec Maxwell“, ha scritto Enninful

Le nozze hanno avuto luogo a Longleat House nel Wiltshire. Alice Smith e Celeste hanno cantato per la coppia di sposi, mentre DJ Fat Tony ha intrattenuto i presenti. Se Edward ha vestito Alexander McQueen, Alec ha indossato Burberry. Molte celebrità si sono congratulate con i due sposi.

Marc Jacobs ha scritto: “Una bellissima serata e una straordinaria celebrazione di due degli uomini migliori che conosca!“. Naomi Campbell ha proseguito: “Che onore e gioia essere stata la vostra testimone delle vostre bellissime nozze, è stato davvero come una favola, l’energia e la felicità per entrambi sono state davvero magiche!! Grazie per avermi chiesto di far parte della vostra favola matrimoniale.”

Nato in Ghana e cresciuto in Inghilterra, Edward si è diplomato nella prestigiosa Goldsmiths, University of London. Enninful ha ricevuto nel 2016 un Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, da sua Maestà la Regina, per il suo lavoro nel campo della moda, prima di entrare nella storia nel 2017 come primo direttore uomo di British Vogue. Nel 2020 è stato nominato primo direttore editoriale europeo di Vogue. Precedentemente è stato redattore di Vogue Italia (suo il celebre numero The Black Issue) e America. Negli ultimi mesi è finito nel tritacarne delle polemiche per una copertina con nove modelle nere, con il “suo” Vogue UK accusato di aver esagerato nel rendere ultra-nera la pelle delle modelle, mediante trucchi fotografici, tanto da sconfinare nella macchietta, al fine di soddisfare “lo sguardo bianco“.

Da quando Enninful ha preso in mano il timone di Vogue UK, la squadra redazionale che con la precedente direttrice Alexandra Shulmann era unicamente formata da persone bianche, è ora composta per il 25% da persone di colore.

© Riproduzione Riservata