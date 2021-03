Brugherio, gli devastano l’auto perché c’è un adesivo con famiglia gay: “sputi ovunque, siete delle bestie” – VIDEO

2 minuti di lettura

Danilo Tota ha denunciato sui social quanto avvenuto a Brugherio, in provincia di Monza, con la sua auto vandalizzata da un branco di omofobi solo e soltanto per un adesivo con famiglia omogenitoriale. Un gruppo di ragazzini, una decina, stavano giocando a calcio vicino l’auto di Tota, che l’ha ritrovata semplicemente devastata. “Piena di SPUTI su ogni vetro e non solo, tergicristallo alzati e uno anche danneggiato. Perché? Semplicemente perché nel retro della mia macchina ho deciso di applicare degli adesivi come tante famiglie fanno, ma la mia è particolare! Eeee si! La mia famiglia è quella conposta da due UOMINI e tre gatti! Si una famiglia OMOSESSUALE! Ora la cosa che mi fa più girare le scatole non é che al vedermi abbiano riso o detto parole, ma quello che si siano permessi di TOCCARE un bene che non è loro! Ho 26 anni e faccio fatica a pagarmi le cose perché vivo solo! Il lavoro di questi tempi scarseggia e queste BESTIE perché solo così si possono definire si permettano il lusso di pensare che possano commettere tali gesti!“.

Danilo si è così rivolto ai genitori di questi adolescenti, chiedendo loro di avere “almeno la decenza di controllarli e di insegnargli ad amare!”. Tota ha annunciato di aver fatto partire la denuncia, con tanto di video e campioni di saliva raccolti sull’auto.

Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, ha voluto esprimere la propria “solidarietà a Danilo Tota, il 26enne insultato a Brugherio perché omosessuale. L’intolleranza, la discriminazione, l’omofobia e il disagio sociale si alimentano dentro le difficoltà, l’assenza di educazione e attenzione a ciò che non è uguale a noi, fa sempre più paura. Grave che ragazzi in età adolescenziale abbiano dentro tanta rabbia e cattiveria e nessun timore a manifestarla. Il Movimento 5 Stelle in Lombardia ha presentato una proposta di legge intitolata Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. La Lombardia deve sanare questo grave vuoto normativo e deve uscire dalla vergognosa e becera spirale di risentimento e di discriminazione nei confronti di chi considera ingiustificabilmente diverso per questo chiediamo urgentemente la sua calendarizzazione. Questa proposta è un baluardo contro le discriminazioni di gay, lesbiche e trans. La tutela delle minoranze è un principio riconosciuto dalla nostra carta costituzionale, va realizzato nel concreto“.