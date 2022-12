Heartstopper, concluse le riprese della 2a stagione: “Uscita sempre più vicina”

2 min. di lettura

La seconda stagione di “Heartstopper” è sempre più dietro l’angolo. Alice Oseman, autrice della graphic novel nonché regista dell’acclamata serie Netflix, ha annunciato la conclusione delle riprese, con i due protagonisti Kit Connor e Joe Locke al suo fianco.

“Sono stati mesi incredibilmente intensi sul set, con tante nuove sfide per il cast e la troupe, ma tutti hanno affrontato queste sfide con tanta passione, bravura e determinazione“, ha scritto Oseman sui social. “Grazie infinite a ogni singolo membro del cast e della troupe – tutti hanno lavorato duramente e hanno dato tutto loro stessi, e per questo sono eternamente grata. Questa stagione sarà così magica e non vedo l’ora di iniziare la post-produzione!“.

Riprese che si sono svolte anche a Parigi, come ampiamente documentato su Instagram dai giovani protagonisti della serie. Sul set si ritroveranno Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan, Corinna Brown e Kizzy Edgell. Tornerà anche il premio Oscar Olivia Colman. Tra le new entry abbiamo Leila Khan, Jack Barton, Bradley Riches e Nima Taleghani.

Il mese scorso Kit Connor si è sentito quasi ‘obbligato’ a fare coming out su Twitter come persona bisessuale, denunciando la pressione subìta, le incredibili accuse di queerbaiting. In sua difesa si è spesa anche Olivia Colman, che interpreta sua mamma nella serie, con queste parole rilasciate a Variety: ”Sono così orgogliosa di lui, ma non sono orgogliosa di come le persone lo abbiano maltrattato. Ma sono incredibilmente orgogliosa di lui come giovane che affronta tutto questo ed è sotto i riflettori. È ingiusto”.

La 2a stagione di Heartstopper arriverà nel 2023 su Netflix, che ha già rinnovato la serie per una 3a stagione.

