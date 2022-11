Joe Locke replica alle “schifose” speculazioni sulla sua sessualità: “Ho 18 anni, non so ancora chi sono”

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo Kit Connor, che si è sentito ‘costretto’ a fare coming out come bisessuale dopo mesi di speculazioni e accuse di queerbaiting, anche Joe Locke ha replicato duramente ai tanti rumor legati alla sua vita sentimentale. Il giovanissimo attore di Heartstopper ne ha parlato con GQ, all’interno del numero Men of the Year, attaccando a testa bassa i tabloid che continuano a parlare del suo orientamento sessuale, speculando sulla vita privata, definendo il tutto come “schifoso“.

“Qualcuno che fa soldi diffondendo voci su un ragazzo di 18 anni a cui potrebbe piacere qualcuno o parlare con qualcun’altro, è davvero disgustoso e perverso”. “Ho 18 anni… non so ancora chi sono.”

Le parole di Locke arrivano pochi giorni dopo il tweet polemico di Connor, che era scappato dai social perché inondato di critiche per essere stato paparazzato mano nella mano con Maia Reficco, sua co-protagonista in Cuban Girl’s Guide. Connor ha rivendicato la sua fuga da Twitter, definendola “la decisione migliore” della sua vita.

“I social media non sono affatto una finestra sulla mia anima”, ha detto a GQ. “Per molti versi sono fantastici, ma se sei sotto gli occhi del grande pubblico e cerchi persone che dicono cose cattive su di te, lì le troverai. Vuoi sapere cosa dicono le persone. Tutti vogliono essere apprezzati, il che è leggermente straziante quando sei nella posizione di qualcuno come me o Joe”.

Un’ossessione, quella legata all’orientamento sessuale di un artista visto negli abiti di un personaggio LGBQI+ su piccolo e/o grande schermo, che nel caso di attori giovanissimi trascende troppo spesso nella violenza psicologica, costringendoli a fare coming out con tempi e modalità imposte da altri.

© Riproduzione Riservata