Campbell Johnstone, il rugbista neozelandese ha fatto coming out

Un altro giorno, un altro coming out nel mondo dello sport.

È il turno di Campbell Johnstone, leggenda del rugby neozelandese che nelle ultime ore si è dichiarato gay, diventando il primo rugbista in Nuova Zelanda a fare apertamente coming out.

Numero 1506 del team All Black dal 2015, il rugbista 42enne – che ha gareggiato in 38 matches Super Rugby con la Christchurch’s Crusader e apparso più di 100 volte nella Top 14 Club Biarritz – dichiara alla giornalista Hillary Barry di aver provato estrema ‘pressione’ perché non c’è nessun altro nella scena rugby neozelandese ad averlo fatto. Così, ha deciso di essere lui a fare il primo passo.

“Se aprendo la porta quell’armadio come per magia sparisce, allora aiuteremo parecchie persone” dice nell’intervista, nella speranza che questo piccolo step aiuti altri compagni in difficoltà durante il percorso.

“La mia visione di un giocatore All Black è sempre stata possibilmente con una moglie e dei figli” spiega Johnstone, dichiarando di aver interiorizzato quei retaggi culturali in qualche angolo di sé “sempre più profondo” (il coming out del rugbista arriva a pochi giorni dalle denunce di omofobia, razzismo, e sessismo da parte della Welsh Rugby Union). “Se giocavo male, incolpavo quella parte di me, e lentamente ha cominciato ad influenzarmi. È pesante avere una doppia vita”.

Dopo aver trovato il coraggio di dichiararsi ai famigliari (“Dirlo ad amici e compagni più vicini era sufficiente per me all’epoca“), Johnstone ha fatto un annuncio pubblico su TVNZ network, accolto solo con amore e supporto dal resto della squadra: “Tanto amore e supporto al nostro All Black #1506 Campbell Johnstone per avere il coraggio di condividere la sua storia e aiutarci a creare un ambiente ancora più inclusivo”.

Scrive in un comunicato ufficiale, il CEO del New Zealand Rugby Mark Robinson: “Il rugby è uno sport che sta accogliendo chiunque e uno spazio sicuro dove tutti possono essere chi sono. Che sia chiaro, indipendentemente da chi ami, il mondo del rugby ti supporta“.

