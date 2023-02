Canada, il Governo concederà asilo alle persone trans e non binarie in fuga dai Paesi transfobici?

0:00 Ascolta l'articolo

Decine di migliaia di cittadini canadesi hanno chiesto al governo di trasformare il Paese in un rifugio sicuro per i richiedenti asilo transgender. Quasi 30.000 persone hanno firmato una petizione che chiede ufficialmente nuove regole in materia di asilo per le persone trans.

“Noi, i sottoscritti residenti in Canada, chiediamo alla Camera dei Comuni di estendere alle persone transgender e non binarie il diritto di chiedere asilo in Canada a causa delle leggi transfobiche nei propri paesi d’origine“, si legge nella petizione.

Incluse anche le cosiddette democrazie occidentali, “che storicamente vengono ritenute sicure”. La petizione si rivolge specificamente al Regno Unito, dove il primo ministro Rishi Sunak sta considerando l’ipotesi di cancellare le persone trans dall’Equality Act. Ma vengono citati anche gli Stati Uniti, visto e considerato che oltre una dozzina di Stati hanno promulgato o hanno intenzione di promulgare leggi anti-trans.

La petizione è nata per volontà di Caitlin Glasson, residente in Ontario, e ha rapidamente superato la soglia delle 500 firme per avere una risposta ufficiale da parte del governo. Si potrà firmare la petizione fino al 26 maggio. Tra i firmatari c’è anche Mike Morrice dei Verdi. “Abbiamo raggiunto il numero minimo di firme in due ore”, ha precisato al Toronto Star. “È la principale petizione del Paese sul sito della Camera dei Comuni“.

Glasson ha detto a CTV News di aver sfruttato la petizione come mezzo per rivolgersi direttamente al governo, perché ritiene tutto questo “urgente e importante”. “La realtà è che, senza un’azione urgente, le persone trans perderanno la vita. Ho perso troppe persone per lasciare che tutto questo continui. Stiamo assistendo a questa ondata di leggi anti-trans che mirano a costringerci ad uscire moralmente dall’esistenza“.

Poco meno di un anno fa il Canada è diventato il primo Paese al mondo a raccogliere e a divulgare i dati del censimento sulle persone trans e non binarie. Degli oltre 30,5 milioni di canadesi di età pari o superiore a 15 anni conteggiati dal censimento, 100.815 di questi si identificano come transgender o non binari. Si tratta dello 0,33% della popolazione totale, ovvero circa una persona su 300. Di quei 100.815 individui, 59.460 sono persone transgender e 41.355 persone non binarie.

Justin Trudeau, premier canadese, è da anni icona queer, idolatrato dalla comunità LGBTQI+ internazionale, e non solo perché tremendamente fascinoso.

Nel 2016 ha varato una legge contro l’omotransfobia ed è anche diventato il primo premier canadese a marciare ad un Pride, evento poi ripetuto ogni anno, anche più volte l’anno, con tutta la sua famiglia al suo fianco. Nel 2017 ha promesso una legge per cancellare le condanne del passato canadese frutto di omofobia, per poi concedere asilo politico a 31 uomini gay e bisessuali in fuga dalla Cecenia. Nel 2021, infine, è arrivato il primo divieto ufficiale alle terapie di conversione. E ora che farà dinanzi a questa richiesta popolare?

