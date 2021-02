Sanremo, 10 canzoni LGBT presentate sul palco dell’Ariston

Come ogni anno, qui sulla nostra piattaforma è possibile rivivere alcuni momenti importanti del Festival di Sanremo. Di recente abbiamo passato in rassegna le ospitate storiche, le guest star che hanno calcato il palco dell’Ariston, alcune applaudite ed altre meno.

Oggi vogliamo, invece, ricordare quali sono le canzoni LGBTQ che sono state approvate dalla commissione artistica ed esibite sul palco dell’Ariston grazie alla tematica di cui sono state portatrici.

Prima di elencare i 10 brani, soffermiamoci un attimo sulla canzone a tematica gay che quest’anno verrà cantata a Casa Sanremo 2021, l’area ospitalità del Festival, una sorta di show di contorno del Festival. Stiamo parlando di “Madre non madre” dell’artista Jo Conti, ragazzo omosessuale di 38 anni che, come racconta in un’intervista a Fanpage, è stato cacciato di casa dalla sua famiglia perché gay e per essere andato contro i dogmi imposti dai Testimoni di Geova.

“Madre non madre” racconta del rapporto tumultuoso dell’artista con il genitore, ma è una canzone che parla anche di coraggio, di orgoglio e di “ferma convinzione” a vivere serenamente la propria vita. La canzone termina con “Madre non madre, ormai è tardi, io devo andare, mi aspetta la vita”. Il brano sarà presentato da Jo Conti il giorno 3 marzo al Palafiori. Per seguire la diretta, ti invitiamo ad andare sul sito ufficiale di Casa Sanremo.

Facciamo ora un salto indietro nel tempo e scopriamo quali sono le canzoni LGBTQ della storia del Festival. Premi su Avanti per scoprire di più.

Canzoni LGBT al Festival di Sanremo