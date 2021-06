Cariño, l’adorabile corto colombiano con storia d’amore gay tra adolescenti – il video

< 1 minuto di lettura

Arriva dalla Colombia un nuovo delizioso corto animato a tinte gay, con un giovanissimo ragazzo che si prende una cotta per un coetaneo incrociato per strada.

Creato da Carlos Taborda, Ashley Williams e Roshel Amuru, Cariño viene descritto come “una storia d’amore LGBTQ su un adolescente che cerca di attirare l’attenzione di colui che ama”.

Il giovane protagonista vede un ragazzo cercare un fiore per sua madre. Non avendolo trovato, il nostro eroe si mette alla ricerca del fiore perduto. “Cariño” viene spesso usato in modo affettuoso nella linga spagnola, e sta a significare “tesoro” o “caro”. La Colombia è uno dei Paesi del Sud America più avanzati per quanto riguarda i diritti LGBT. Depenalizzata l’omosessualità nel 1980, hanno abbracciato una legge contro l’omotransfobia nel 2011, dal 2014 le persone LGBT possono adottare e dal 2016 la Corte costituzionale ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il corto ricorda il celebre cortometraggio In A Heartbeat, realizzato da uno studente nel 2017 e all’epoca diventato ugualmente virale.