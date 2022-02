Carnevale di Venezia 2022 su TikTok con la coppia gay Niko&Teo – VIDEO

3 minuti di lettura

Lo scorso weekend 100.000 persone sono tornate ad affollare Venezia per il primo fine settimana di carnevale, fiore all’occhiello di una città che il mondo intero ci invidia. Nel 2015 Venezia finì sulla stampa internazionale ‘grazie’ al no al Pride del suo sindaco Luigi Brugnaro (“È una buffonata, il massimo del kitsch“), con Elton John che definì il primo cittadino “sciocco e bigotto”. Brugnaro replicò al cantante con parole al veleno, scatenando ulteriori polemiche: “È un arrogante che da tre anni non mette piede a Venezia. Se permette, ai nostri figli ci pensano i genitori. La famiglia con due donne e il bambinetto è innaturale“.

Passati 7 anni, rivinte le elezioni e fondata Coraggio Italia insieme a Giovanni Toti, Brugnaro ha virato verso la visibilità LGBTQ grazie ai creator veneziani Niko e Teo, ai quali la città ha affidato il compito di raccontare sul loro seguitissimo profilo TikTok il Carnevale di Venezia 2022.

Con l’obiettivo di avvicinare gli utenti e le diverse realtà italiane e al contempo promuovere le attività e peculiarità locali, il 27enne Nicolò Guerra e il 25enne Matteo Ogniben (@nikoeteo), che da anni diffondono le meraviglie della città lagunare sui social, sono da oggi chiamati a mostrare ai propri 140.000 follower curiosità su Venezia, sulla vita di coppia e contro gli stereotipi sociali. Niko e Teo sono infatti fidanzati da circa 5 anni. I due giovani dialogheranno con i canali istituzionali del Carnevale: Venezia Unica (@veneziaunica) e Venezia 1600 (@venezia1600), raccontando così quello che avviene in modo diffuso tra i campi, le calli, le piazze e le vie di tutto il territorio comunale, come gli spettacoli del Wonder Time o la magia di Nebula Solaris che animerà l’Arsenale.

Oggi alle ore 18 sul loro canale TikTok la prima diretta da Tragicomica (@tragicomicavenezia), tra i più famosi e antichi laboratori di maschere e costumi veneziano che aprirà loro le sue porte per raccontare il processo creativo dietro alla realizzazione delle maschere, unione di innovazione e tradizione.

“Viviamo in un luogo unico al mondo e vogliamo trasmettere la magia di Venezia, che abbiamo la fortuna di vivere ogni giorno, a tutti coloro che ci guardano sul web“, hanno commentato Niko e Teo. “Siamo onorati e felici di collaborare con il Comune di Venezia, TikTok e le istituzioni che si prendono cura di Venezia per raccontare uno degli eventi più importanti della nostra città, quello del Carnevale.”

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con TikTok e con Niko e Teo, che ci permette di creare un altro punto di contatto con i più giovani e non solo“, ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. “Sarà una narrazione innovativa, rivolta a persone di tutte le età, che racconterà, con contenuti originali, la tradizione della nostra Città e i numerosi eventi diffusi di questo Carnevale di Venezia. Credo molto in questo nuovo tipo di linguaggio che dà la possibilità di informare e approfondire, divertendo. Come Comune di Venezia continuiamo ad affrontare la sfida dei nuovi strumenti di comunicazione, per essere più vicini ai cittadini, di qualunque età”.

7 anni dopo il tanto contestato no al Pride, una giovane coppia gay è stata scelta dal Comune di Venezia per raccontare il Carnevale a milioni di potenziali utenti TikTok.

