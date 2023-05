Caro Barbareschi noi SIAMO fr*ci3 lesbiche donne trans, il flashmob a Roma

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Nelle ultime ore Luca Barbareschi ci ha tenuto a ribadire che secondo lui le donne che denunciano vogliono solo attenzione.

È l’ennesima aggressione ai danni delle donne, e qualunque gruppo marginalizzato che prende parola, rivestita di libera opinione da parte di un uomo privilegiatissimo e con troppa voce in capitolo.

Ma anche questo 10 Maggio nessunə ha intenzione di restare in silenzio e l’associazione Il Campo Innocente – composta da artistə e lavoratorə schieratə contro la violenza, il sessismo, e la precarietà nel mondo dello spettacolo – hanno mostrato le mutande davanti il Teatro Eliseo di Roma (mandato in liquidazione e fatto fallire proprio dall’ex direttore artistico Barbareschi) in segno di solidarietà e supporto alle attrici di Amleta.

“L’intervista a Luca Barbareschi su la Repubblica di ieri non è una dichiarazione di opinioni: è un’aggressione. Le parole – come i gesti, come le azioni – feriscono, umiliano, fanno violenza. Si incidono sui nostri corpi, modificano l’ambiente in cui viviamo” hanno ripetuto durante il flashmob “Negare legittimità alle parole di chi denuncia è un ulteriore atto di violenza. Le dichiarazioni di B. sono un distillato di maschilismo, e cultura dello stupro”.

Come ribadisce Campo Innocente, Barbareschi è tutt’altro che silenziato, ma l’ennesima ‘figura di potere, che ha rivestito cariche istituzionali e politiche‘ e ‘rivendica il proprio diritto all’omofobia, al razzismo e al sessismo’.

L’associazione ha anche criticato le testate giornalistiche che hanno messo in prima pagina le parole del regista, alimentando una polemica che a favore di qualche clic continua a ridicolizzare e appiattire le cause delle vittime coinvolte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Campo Innocente (@ilcampoinnocente)

Lo spazio dato alle parole di Barbareschi è solo un’ulteriore conferma che la rappresentazione nei media non ci garantisce una reale agevolazione, ma al contrario è “un falso messaggio di inclusività” alla faccia di una realtà molto diversa: “Chi denuncia si espone e rischia di non lavorare, il settore culturale subisce tagli sistematici che penalizzano le esperienze più fragili e indipendenti, non esiste alcuna forma di reddito per i/le lavorat_ precarix della cultura e dello spettacolo“.

Il flashmob si conclude alla grande, con lə ragazzə che tuonano: “L’omosessualità non si declina al passato – noi SIAMO froci3 lesbiche donne trans. Tutti i futuri possibili. Galassie infinite e luccicanti dove i trucchi barbareschi li prendiamo a calci nelle palle”.

© Riproduzione Riservata