“Caro Omofobo”, è virale la lettera dei Sansoni a tutti gli omofobi d’Italia – video

Attori, influencer, creator ma soprattutto fratelli, Fabrizio e Federico Sansone sono conosciuti come i “Sansoni“, comici da oltre 300.000 follower Instagram che hanno preso carta e penna per scrivere una lettera all’omofobo che un mese fa ha picchiato due ragazzi, a Roma, solo e soltanto perché si erano scambiati un bacio.

“Ma perché li sta picchiando? Perché si stavano baciando. Ma è un video del 1800?“, commentano ironicamente Fabrizio e Federico, prima di cercare di capire come etichettare il soggetto. “Caro…. ignorante, retrogrado, stupido, cattivo, violento? Caro omofobo, li racchiude tutti!”. “Caro omofobo tu hai picchiato quei ragazzi perché secondo te sono sbagliati, ma qui l’unica cosa sbagliata sei tu. E lo definisci cosa? Definirlo persona mi sembrava troppo“.

Ed è qui che la mail scritta al “caro omofobo” si fa ficcante, e non solo che ironica. “Caro omofobo, per colpa tua viviamo in un mondo in cui bisogna avere paura di amare. Ma con tutto quello che ci sta succedendo in questo periodo, non ci rifletti che le paure sono altre?”. “Caro omofobo, ci fai tenerezza perché non sai che quando tutti insieme ci indigneremo finalmente contro di te, forse anche chi fa le leggi capirà che serve tutelare meglio tutti questi diritti in Italia“.