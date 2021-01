Ricordando Cary Grant: la vita, gli eccessi e i segreti del divo di Hollywood

E’ un’icona, un attore straordinario, un uomo affascinante e di una bellezza mozzafiato. La figura di Cary Grant ha segnato in maniera particolare il mondo del cinema degli anni ’30 e ’40, e ha regalato performance che sono rimaste nella storia. È stato un uomo gioviale che ha fatto battere il cuore delle sue fan, ma capace di nascondere la sua fragilità e le insicurezze. È stato un personaggio dello showbiz che ha lasciato un’impronta indelebile nella Hollywood degli anni d’oro, in quel ventennio dove tutto era possibile, in quella parte di mondo in cui anche i sogni impossibili potevano diventare realtà.

Cary Grant è questo è molto altro. Di notevole prestanza fisica e di una sottile ironia, è stato anche marito e amante. La sua vita privata è stata un susseguirsi di illazioni e pettegolezzi mai del tutto confermati. Si è spostato cinque volte, ma si crede che oltre all’amore delle donne, Cary Grant abbia apprezzato anche e soprattutto la compagnia maschile. La sua velata omosessualità non ha fatto altro che stigmatizzare la sua figura nel mondo del cinema di ieri e di oggi. Nel giorno della sua nascita, così vogliamo ricordare il mito di Cary Grant.

Cary Grant e il successo negli anni d’oro del cinema americano

Archibadl Alexander Leach, vero nome di Cary Grant, nasce a Bristol, Inghilterra, il 18 gennaio del 1904. Trascorre lì l’infanzia per fuggire negli Stati Uniti solo ad inizio degli anni ’20 e cominciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dall’età di quindici anni ha vissuto senza l’affetto di sua madre che, a causa di una malattia mentale, è stata costretta a un ricovero in una clinica psichiatrica. Interrompe studi e si unisce a una compagnia di saltimbanco e, per diverso tempo, ha girato molte province inglesi. E grazie a questa esperienza ha imparato anche a recitare.

Poi fugge in America, dove comincia a muovere i primi passi nei teatri di Broadway, e ottiene anche una parte nel musical Good Times. Il successo però non è stato fulminate e, tra un provino e un altro, ha svolto diversi lavori per mantenersi. La svolta arriva ad inizio degli anni ’30, quando Cary Grant entra a far parte della Paramount, prima come factotum e poi successivamente come attore.

Nel 1932, con il suo nome d’arte, debutta in This is the Night, e continua a racimolare piccoli ruoli al fianco di stelle del grande schermo. Nel 1935 finalmente appare in Il diavolo è femmina, commedia brillante e sagace in cui mostra tutta la sua affabilità. Da lì in poi è un susseguirsi di grandi successi.

Ha preso parte a capolavori come Susanna, Scandalo a Filadelfia e Avventurieri dell’aria. Commedie, film di avventura e thriller: Cary Grant è un attore a tutto tondo. Negli anni ’40 diventa uno dei volti più rappresentativi dei film di Alfred Hitchcock, recitando in Notorius, l’amante perduta, Il sospetto, e a inizio degli anni ’50 prende parte a Caccia al Ladro con Grace Kelly e nel bellissimo Intrigo internazionale.

La villa degli scapoli e altre storie su Cary Grant

In quel decennio così esplosivo, oltre a fondare una sua casa di produzione, ha preso parte a diversi titoli della Universal, come Operazione sottoveste, Sciarada e Il visione sulla pelle. Eletto uno tra le star più belle del cinema maschile, lo scrittore Ian Fleming ha confessato che si è ispirato a Cary Grant per il suo James Bond. Non ha mai vinto un Oscar, ricevendo solo canditure, ma negli anni ’70 ha vinto l’Oscar alla Carriera. Una vita professionale vissuta al massimo, ma quella privata è stata ben più complessa è travagliata.