Cenerentola, Billy Porter: “Non mi importa se non interpreterò mai più personaggi etero”

Da oggi su Amazon Prime Video con il nuovo live-action dedicato a Cenerentola, in cui indossa gli abiti di una Fata Madrina decisamente speciale, Billy Porter ha rivendicato con gioia i ruoli queer recentemente interpretati. Esploso in tv grazie a Pose, dopo trionfali anni passati a Broadway, Porter, in odore di secondo Emmy come miglior attore in una serie drama grazie all’iconico ruolo di Pray Tell, ne ha parlato con Attitude.

Il divo, vincitore di un Tony grazie a Kinky Boots, si è inserito nel dibattito hollywoodiano sugli attori etero che interpretano personaggi omosessuali.

Credo che i ruoli queer, a questo punto del gioco, dovrebbero essere solo a scapito di attori queer. L’unico motivo per cui dico questo è perché le persone queer che interpretano ruoli etero non sono così tante. Non abbiamo le stesse opportunità. È sbilanciato. Penso che la conversazione, almeno per me, sia più sull’equilibrio.

Da anni legato quasi unicamente a ruoli queer, tanto al cinema quanto in tv e a teatro, Billy non chiede altro. Anzi, ne va orgoglioso.

Personalmente non mi interessa se non interpreterò mai più un personaggio etero. Questo discorso è radicato e basato sull’idea che essere etero sia ‘meglio’… Non è vero. Non è meglio, è solo diverso.

Considerando il suo ruolo in Cenerentola, e soprattutto in Pose, Billy è convinto di aver preso parte al cambiamento hollywoodiano, per quanto riguarda rappresentatività e visibilità. “Siamo in uno spazio in cui le persone in posizioni di potere sono aperte a ciò che significhi questo cambiamento. Voglio solo approfittarne e assicurarmi di sfruttare al meglio questo momento e che questo tipo di rappresentazione sia qui per restare”.

In Cinderella con Camila Cabello negli abiti della protagonista, Billy interpreta un ruolo in passato interpretato da Whitney Houston, ma la sua ‘fata madrina’ non ha genere, è semplicemente magica. “La magia non ha genere: è stato il mio slogan dal momento in cui l’inchiostro si è asciugato sul contratto”. A volerlo sul set la regista e co-sceneggiatrice Kay Cannon, che ha così presentato la sua ultima fatica.