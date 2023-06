Chi è Andrea Incontri, presunto nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

0:00 Ascolta l'articolo

Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme, in vacanza. Dando il via alle danze. Tommaso Zorzi, 28 anni, e Andrea Incontri, 51 anni, sarebbero una coppia. Si frequenterebbero da circa un mese.

“Tommaso, del resto, è un uomo libero, dopo che nell’aprile scorso ha parlato, soprattutto via Instagram, della fine della sua relazione con l’ex ballerino di Amici Tomaso Stanzani”, sottolinea il settimanale Mondadori. I paparazzi della rivista hanno immortalato i due prima in Puglia, in vacanza, e poi a Milano. Arrivati a Linate sono volati a casa dell’ex giudice di Drag Race, si sono cambiati e catapultati a Casa Cipriani, raggiunta in Vespa, insieme.

Andrea Incontri, nato a Mantova, è stilista e architetto, e da oltre un anno direttore artistico di Benetton. Laureatosi al Politecnico di Milano, nel 2010 ha esordito al concorso Who’s on next?, vincendo nella categoria accessori. Da lì non si è più fermato. Ha diretto la moda uomo di Tod’s per 5 anni e ora ha appena fatto uscire la sua prima collezione Benetton, quella primavera estate 2023.

“Sono molto onorato di entrare a far parte di Benetton”, disse lo scorso anno una volta ricevuto l’incarico. “È un’azienda, un marchio, una filosofia creativa e di prodotto la cui storia ha un grande significato sia per la mia formazione personale e professionale che per la storia d’Italia nel suo insieme, e non solo nel campo dell’industria e della moda. Sono molto orgoglioso di accettare questo incarico perché mi permette di partecipare a un progetto di valori che coinvolge non solo l’abbigliamento, ma un’ampia gamma di questioni culturali che riguardano gli aspetti variabili dell’umanesimo moderno”.

Dinanzi a questi rumor Zorzi, che non prenderà parte alla 3a edizione di Drag Race Italia, ha reagito via social, in modo a dir poco particolare. “Ragazzi! La notizia di oggi – non so se avete letto ma certe cose preferisco dirvele io piuttosto che le sappiate da altri – è che il mio banano oggi ha una nuova foglia”, ha commentato Tommaso via Instagram. “Credevo stesse morendo, invece sta venendo su benissimo!”.

Subito dopo Zorzi ha allegato la foto del suo banano casalingo, certificando il tutto. Per la prima eventuale foto ufficiale di coppia con Andrea, ci sarà evidentemente da attendere.

