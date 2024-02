Sanremo 2024 domina Spotify, Annalisa da record ma nessuno batte Geolier. La top30

2 min. di lettura

Dopo aver visto la classifica dei brani più passati in radio, è Spotify ad ufficializzare la Top30 dei brani in gara al Festival di Sanremo, con alcuni numeri da record e una chart letteralmente dominata. Tutte le canzoni scelte da Amadeus sono infatti in classifica.

A guardare tutti dall’alto in basso è Geolier, non a caso ieri primo grazie al televoto e alla giuria radio, che ha messo a segno il 2° più alto debutto di sempre di Spotify Italia con 2,129,805 ascolti in 24 ore. Solo “Brividi” di Mahmood & Blanco, due anni fa, riuscì a fare di meglio con 3.384.192 streams. Dietro il rapper napoletano vola Annalisa, che ha fatto suo il miglior debutto femminile di sempre di Spotify Italia con 1.649.855 ascolti, battendo “Tuta Gold” di Mahmood (1.546.744) e “La Noia” di Angelina Mango (1.1528.918), a sua volta 2° miglior partenza di una cantante donna di sempre. Sorprende Irama, quinto con 1,349,987 streams davanti a Gazzelle e The Kolors, con Ghali tra Mr. Rain ed Emma, seguita da Loredana Bertè. Solo 12esima Alessandra Amoroso, con i Negramaro addirittura 19esimi e Diodato 20esimo. 25esima Fiorella Mannoia, seguita da Il Volo e BigMama, con Maninni ultimo davanti a Renga Nek e Ricchi e Poveri.

Cambierà qualcosa da qui a sabato? Stasera, lo ricordiamo, 3a serata con 15 big in gara e Teresa Mannino co-conduttrice.

Sanremo 2024 classifica Spotify 7 febbraio

I P’ ME, TU P’ TE – Geolier (2,129,805) Warner Music

Sinceramente – Annalisa (1,649,855) Warner Music

TUTA GOLD – Mahmood (1,546,744) Island Records/Universal Music

La noia – Angelina Mango (1,528,918) LaTarma Records/ADA Music Italy/Warner Music

Tu No – Irama (1,349,987) Warner Music

Tutto Qui – Gazzelle (1,161,890) Maciste Dischi/Warner Music

UN RAGAZZO UNA RAGAZZA – The Kolors (1,036,575) Warner Music

DUE ALTALENE – Mr.Rain (982,046) Warner Music

Casa Mia – Ghali (979,834) Warner Music

APNEA – Emma (909,034) Capitol/Universal

Pazza – Loredana Bertè (907,172) Warner Music

Fino a qui – Alessandra Amoroso (875,831) Epic/Sony

Vai! – Alfa (859,153) Artist First

CLICK BOOM! – Rose Villain (799,760) Warner Music

AUTODISTRUTTIVO – LA SAD (784,862) M.A.S.T./Believe

Onda Alta – Dargen D’Amico (784,636) Island Records/Universal

FRAGILI – Il Tre (774,896) Warner Music

DIAMANTI GREZZI – CLARA (682,615) Warner Music

Ricominciamo tuto – Negramaro (636,832) Sugar Music

Ti muovi – Diodato (622,072) Carosello Records

finiscimi – sangiovanni (546,925) Sugar Music

GOVERNO PUNK – bnkr44 (522,476) Bomba Dischu/EMI Records

IL CIELO NON CI VUOLE – Fred De Palma (511,471) Warner Music

l’amore in bocca – SANTI FRANCESI (483,014) (Epic/Sony

Mariposa – Fiorella Mannoia (454,132) Epic/Sony

Capolavoro – Il Volo (446,105) Epic/Sony

La rabbia non ti basta – BigMama (434,598) Epic/Sony

Ma non tutta la vita – Ricchi E Poveri (421,626) DM Produzioni/Carosello Records

Pazzo di te – Renga Nek (379,540) Epic/Sony

SPETTACOLARE – Maninni (361,730) Columbia/Sony

