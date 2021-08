Chiamami col tuo nome, la scena della pesca tra le più eccitanti di sempre – la Top10

2 minuti di lettura

FandomSpot ha fornito dei cardiofrequenzimetri a 100 persone della propria community, chiedendo loro di sedersi in una stanza, in totale solitudine, mentre guardavano 50 scene di sesso tra cinema e tv, decise da un precedente sondaggio del sito.

Tutto questo per scoprire quale scena abbia generato il battito cardiaco più veloce. D’altronde numerosi studi scientifici hanno dimostrato una correlazione diretta tra frequenza cardiaca ed eccitazione, con la frequenza cardiaca in aumento quando le persone si sentono più sessualmente eccitate. Per garantire che lo studio fosse realmente rappresentativo, i candidati sono stati selezionati da una vasta gamma di profili, tra, genere, orientamento sessuale ed età (tra 18 e 72).

Per avere dei risultati credibili, a tutti i partecipanti è stato chiesto di guardare tutte le clip da soli, in posizione seduta, in modo che nessun elemento esterno potesse influenzare la loro frequenza cardiaca. Gli è stato inoltre chiesto di fornire dettagli medici, in modo da poter registrare la loro normale frequenza cardiaca a riposo, al fine di monitorare con precisione eventuali aumenti o diminuzioni irregolari.

Al 4° posto tra le scene più erotiche di sempre anche la famigerata pesca di Chiamami col tuo nome, che ha visto schizzare in alto del 29% il livello di pulsazioni. Etero o LGBT, quella scena ha scosso tutti. Altro momento queer con la prima storica doccia di Alex e Piper in Orange Is The New Black, con un +27% di pulsazioni.

In testa alla classifica la scena di sesso in Normal People, serie tv britannica, con un +38%, seguita dalla mitologica scena del vaso di Ghost e da una scena intima in Jessica Jones. A seguire la Top10.

1. Scena sesso ‘Normal People’ – 38%

2. Scena vaso ‘Ghost’ – 35%

3. Scena letto ‘Jessica Jones’ – 32%

4. Scena pesca ‘Call Me By Your Name’ – 29%

5. Alex e Piper e la prima doccia insieme in ‘Orange Is The New Black’ – 27%

6. Scena di sesso post combattimento in ‘Mr & Mrs Smith’– 27%

7. Izzie chiede a Karev di togliersi i pantaloni in “Grey’s Anatomy”- 25%

8. Jonathan Pine e Jemima “Jed” Marshall in ‘The Night Manager’ – 25%

9. Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist in ‘The Girl With The Dragon Tattoo’ – 23%

10. Noah e Allie si spogliano ed entrano in intimità in ‘Le pagine della nostra vita’ – 20%